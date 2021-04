Freshuelva participa en el homenaje a los productores

La asociación europea hortofrutícola FruitVegetablesEurope (Eucofel), que aglutina a más de 4.500 empresas de los principales países productores europeos, ha lanzado con apoyo financiero de Bruselas el programa de divulgación “CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You”, con el objetivo de poner en valor el trabajo esencial del sector realizado durante la pandemia de la Covid-19 y generar un movimiento de apoyo a los agricultores europeos que promueva a su vez el consumo de frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea.

La campaña de FruitVegetablesEurope, en la que participan organizaciones tan destacadas y representativas como el Comité de Gestión de Cítricos, Afrucat, Freshuelva, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada/Espárrago Verde, +Brócoli, Alcachofa de España, Proexport, Asociafruit, Afruex, Apoexpa, Fedefruta y Fepex, pretende llevar los mensajes de pertenencia y orgullo del sector a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica.

Los tres países se encuentran en el “top 10” de los principales productores de fruta de la UE y representan el 33% de la producción total: Bélgica, que es un importante centro logístico con el 3%, Alemania con el 6% y España con el 24%.

“En los momentos más difíciles de la pandemia de la Covid-19, los agricultores de la UE han estado ahí, junto a los consumidores; han trabajado con valentía y compromiso para seguir cultivando y para llevar frutas y verduras a las mesas de millones de europeos. Ahora, necesitamos que los europeos se comprometan con nosotros, demandando frutas y verduras de Europa”, destaca el presidente de FruitVegetablesEurope, Juan Marín.

Mirar la etiqueta

“Pediremos a los ciudadanos que miren la etiqueta y se aseguren de que sus productos sean de aquí. Todos sabemos que la mejor forma de agradecer a los agricultores de la UE es consumir y disfrutar de las frutas y hortalizas europeas. Con ello gana el consumidor, gana el productor y gana Europa”, añade Marín.

Por su parte, el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, ha destacado el esfuerzo del sector onubense de los frutos rojos para abastecer de productos a toda Europa desde el comienzo de la campaña, “superando todas las adversidades a las que nos tuvimos que enfrentar, como el cierre del Canal Horeca, los problemas en los desplazamientos, la falta de mano de obra… Los productores de frutos rojos demostraron que su prioridad es abastecer y alimentar a los europeos, que debemos agradecérselo también consumiendo fresas, frambuesas, arándanos y moras que se produzcan en Huelva, en España y en Europa”.

Video-spot con rostros conocidos de la canción

Las cantantes Natalie Horler (representante de Alemania en el Festival de Eurovisión 2013) y Kate Ryan (la opción de Bélgica en 2006 para el Festival), son los rostros conocidos que participan en el vídeo-spot de “CuTE-4You”, junto a Blas Cantó -el representante de España en el certamen de Eurovisión 2021, que acogerá la ciudad de Rotterdam (Holanda) a finales de mayo- y Soraya Arnelas, que participó en el concurso europeo en 2009.

Los cuatro artistas han mostrado su respaldo absoluto al consumo de frutas y hortalizas producidas en Europa por las implicaciones positivas que tiene para los agricultores, la economía y el desarrollo rural.

El videospot de campaña se ha nutrido con imágenes de cultivos y productores rodadas en las principales zonas hortofrutícolas del país.