El movimiento ciudadano quiere una tarifa plana para el parking del hospital

Gratuidad para el aparcamiento de las Urgencias, que la construcción del nuevo edificio del Materno-Infantil se haga con carga a los presupuestos de la Junta y que el estacionamiento en el hospital cueste como máximo 2,50 euros sin límite de tiempo son las principales condiciones que el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha incluido en su propuesta a la Delegación de Salud sobre el llamado Plan de Accesibilidad del Reina Sofía.

El proyecto de este órgano de participación -compuesto por representantes de las asociaciones ciudadanas de Córdoba- no ha tardado en llegar tras la reunión que algunos de sus representantes mantuvieron con Salud a mediados del pasado diciembre. El miércoles, el CMC registró en la Delegación de Participación Ciudadana su "dictamen definitivo unánime sobre la propuesta de concesión de mejora de la movilidad y accesibilidad" del hospital. En el documento muestra su total "desacuerdo y oposición" a que se use la privatización del aparcamiento de los hospitales General y Provincial "para cargar costes no adecuados, tales como la construcción de un edificio Materno-Infantil", tal y como pretendía el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los vecinos se oponen a que la privatización sirva "para cargar costes no adecuados"

Por el contrario, el movimiento ciudadano cree que esta infraestructura sanitaria "debe acometerse con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía" y "conforme a las características definidas en el Proyecto de Modernización Integral del Hospital Reina Sofía". Por lo tanto, rechaza así el proyecto del bloque de consultas externas materno-infantiles incluido en el pliego de condiciones del concurso para la cesión del parking.

Tras esto, las tarifas es otro de los puntos más conflictivos. El movimiento ciudadano aboga por la gratuidad del aparcamiento de Urgencias para un vehículo por enfermo, independientemente del tiempo de atención. El uso del resto de las zonas que salgan a concesión "tendrán una tarifa plana-mixta". En concreto, la propuesta de los vecinos establece que para un uso inferior a dos horas el coste no superará como máximo el de ida y vuelta del autobús con bonobús, es decir, 1,50 euros con IVA incluido.

A partir de las dos horas y sin límite de tiempo, siempre que el usuario acredite que ha estado en un servicio del Reina Sofía, el movimiento ciudadano quiere que la tarifa sea similar al precio de dos billetes de Aucorsa "como máximo" (2,50 euros con IVA incluido). "Las posibles subidas a establecer lo serán también en función del coste del autobús", apunta el órgano de participación. Por otra parte, quieren que en zonas no cubiertas la tarifa máxima sea de un euro y dos euros con IVA incluido, respectivamente.

Esto choca con lo que el SAS tenía previsto: la concesión a una empresa privada y unos precios que iban desde un máximo de un euro la hora (IVA incluido) en las plazas descubiertas y de 1,85 euros la hora en las cubiertas. Cuando en el aparcamiento de Urgencias la demanda superase la oferta de plazas, éste pasaría a considerarse "aparcamiento exprés" y el estacionamiento sería gratuito durante la primera hora pero a partir del minuto 61 se incrementaría sensiblemente por encima de los precios de mercado como elemento disuasorio.

Una de las condiciones que plantea el dictamen de los vecinos es que se impida el estacionamiento a quien no vaya a usar las instalaciones del Reina Sofía o, en su caso, "se puede establecer una tarifa liberalizada". Además, el CMC solicita que la zona de aparcamiento de bicicletas y motocicletas sea gratuita.

Para usuarios continuados o de estancia larga en el hospital -bien enfermos o cuidadores-, la propuesta plantea bonos de diez usos a diez euros y de 23 usos a 20 euros (ambos con IVA incluido), entendiendo por uso el acceso al aparcamiento durante 24 horas tantas veces como sea necesario. En esa línea, expone que se debe asegurar a los poseedores de bonos que siempre tendrán aparcamiento adecuado. Además, el hospital y la empresa adjudicataria "deberán determinar un modo sencillo de identificación de los usuarios del Reina Sofía para acceder" al área de estacionamiento.

Otro de los puntos que aborda el órgano ciudadano es el sistema de gestión y concesión que debe tener la zona de estacionamiento. En este caso su apuesta se centra en que sea una empresa de inserción social o economía social la que se haga cargo y, en caso de que no sea posible, sacar a concesión el servicio con prioridad para UTES formadas parcialmente por empresas de ese tipo e "incluir asimismo cláusulas sociales, laborales y medioambientales".

El Consejo de Movimiento Ciudadano considera "muy acertado y necesario definir un proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad" al hospital, que debe ser de "carácter integral". Así, plantea que hay que abordar soluciones provisionales al acceso peatonal al complejo hospitalario mientras se realiza el desarrollo urbanístico entre Parque Cruz Conde y el hospital.

Por otra parte, quieren que se "asegure" el mantenimiento de los carriles bici que llegan al Reina Sofía, donde debe haber un "aparcamiento de bicicletas vigilado o controlado".

Respecto al transporte público, el órgano de participación pide una mejora de la conexión del hospital con los distritos mediante autobús urbano, "adecentando las paradas dentro del complejo hospitalario", al igual que las instalaciones previstas para el servicio de taxi.

Por último, consideran "adecuado el plan de mejora y destino de los espacios dedicados a aparcamientos en las condiciones técnicas y de uso establecidas" en el proyecto del SAS. Así, explican que en total habría en torno a 1.500 plazas de estacionamiento en el Hospital General y un centenar en el Provincial incluidas en la concesión, más 700 exclusivas para profesionales entre ambas zonas, 150 en viales y 45 reservadas de uso gratuito.

Los vecinos creen que "corresponde a los representantes sindicales la definición de los aparcamientos, y sus condiciones de uso, que sean para los trabajadores" y quedan así a la espera de una reunión con la delegada de Salud, María de los Ángeles Luna, para conocer la opinión de la Junta sobre sus propuestas. Por su parte, Salud señaló que "se aceptan todas las propuestas que presenten las asociaciones y colectivos" y recordó que "estamos en un proceso de diálogo" ya que éste es "un proyecto de ciudad".