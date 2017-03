Los alumnos cordobeses siguen de forma masiva la primera huelga de la enseñanza del año

Los alumnos cordobeses han seguido en la jornada de hoy de forma masiva la huelga convocada contra la Lomce y los recortes en la enseñanza -en muchos casos por encima del 90%-, un seguimiento que ha sido mucho menor en el caso de los profesores -en el centro más secundada ha sido del 20%-, según han confirmado a El Día desde distintos centros educativos de la ciudad y a falta de datos los que debe confirmar la Delegación Provincial de la Junta. Se trata de un paro al que estaban llamados alumnos, profesores, familias y personal de administración y servicios del ramo. El primero de este año.

También ha sido masiva la manifestación convocada por CCOO, Ustea, GCT, CNT, el Bloque de Acción Estudiantil y Comités Estudiantiles de los IES de Córdoba y que ha partido a mediodía de las Tendillas para desembocar en la Subdelegación del Gobierno. En concreto, en esa protesta se han dado cita miles de personas. Ésta no es la única protesta del día, ya que UGT ha convocado una concentración en la Subdelegación del Gobierno. Y es que, las diferencias entre las organizaciones que secundan el paro en las aulas es una de las notas discordante de esta jornada. CCOO, por ejemplo, apoya la huelga, pero reconoce que tiene diferencias con la convocatoria. CSIF, por su parte, no apoya la huelga por distintos motivos. Desde esta organización ya señalaron que éste "no creemos que sea el mejor momento para convocar una huelga general en la educación con colectivos (asociaciones de padres y de estudiantes) que, en algunos de los temas recogidos en la plataforma reivindicativa, no coincidimos en absoluto".

A lo largo del año pasado ya se sucedieron varias jornadas de huelga con el mismo motivo: pedir la derogación de la ley estatal de educación del Gobierno central y mostrar los rechazos a los recortes. En todas esas citas, el seguimiento de la misma, según los datos facilitados por la Delegación de Educación, superó el 70%, en el caso del alumnado de Secundaria.