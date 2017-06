El Distrito Sur reivindica un plan de choque ante su alto nivel de pobreza

La situación del Distrito Sur quedó evidenciada en el Urban Audit publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se apuntaba que esta zona de la ciudad de Córdoba constituía uno de los barrios más pobres de toda España. La renta media anual de los hogares de esta zona era 20.000 euros más pequeña que la de aquellas familias de los distritos privilegiados de la ciudad. ¿Qué hacer ante esta situación? Los vecinos lo tienen claro, un plan de choque que suponga una verdadera apuesta por parte de la administración. Así lo manifestó ayer a el Día el presidente del Consejo de Distrito de Sur, Antonio de la Rosa, quien reconoció que los datos del INE suponen "un triste récord" que, de difícil manera, escapa al entendimiento de las administraciones. El puesto en el que se sitúe el distrito, añadió De la Rosa, "da igual" porque "la realidad social es la que hay".

Por ello, el representante vecinal de los barrios de Campo de la Verdad, Sector Sur y Guadalquivir exigió a los políticos que "tomen cartas en el asunto" y se pongan a trabajar teniendo en cuenta que los datos suponen sólo una media, lo que indica que sí, que hay familias por encima de ese umbral pero que también las hay por debajo. Por ello, De la Rosa recordó que los datos "no son número, sino familias", un gran porcentaje de ellas además, en situación de exclusión social.

Para el Consejo de Distrito Sur son necesarias más inversiones ante la "escasez" que actualmente hay. Eso sí, no se puede olvidar que la situación de esta zona es histórica, considerada e incluida desde hace años en lo que ahora se conoce como Zona de Transformación Social, siempre ha estado en el marco de actuación de los fondos europeos. Imposible no nombrar el Urban Sur, por ejemplo, un programa financiado con fondos de la Unión Europea que ha dejado en el distrito casi ocho millones de euros. Dicho proyecto contemplaba a la cultura como un eje vertebrador de todas las intervenciones en la zona con el objetivo último de reactivar de forma económica a estos barrios. Sí se han realizado actuaciones de inserción laboral, muchas de ellas, eso sí, durante la crisis, lo que no ha permitido realmente un verdadero despegue. El proyecto estrella, por otra parte, era la reforma de la conocida como Normal de Magisterio que a día de hoy está prácticamente terminada, tiene incluso plan de usos, pero sin vistas aún de que vaya a abrir sus puertas.

Aún así, los vecinos exigen mucho más. De la Rosa habló de un "plan de choque integral" que favorezca a su vez la integración. Esto, especificó, iría encaminado a beneficiar sobre todo a las zonas más deprimidas, lo que él mismo llamó "guetos estigmatizados", situados en es te caso en calles como Torremolinos o Motril, en el Campo de la Verdad, o las manzanas más deprimidas del Guadalquivir. Precisamente en los pisos del Campo de la Verdad se acometieron una serie de mejoras que reformaron por completo las viviendas, incluyendo, entre otras cosas, ascensores en muchas de ellas.

Sin embargo, esas actuaciones de la administración no han conseguido el verdadero propósito marcado que era que la zona sur saliera de una situación en la que lleva ya muchos años y que ahora la colocan a la cola de España. El objetivo, según De la Rosa, sería "fomentar el empleo" pero siempre desde proyectos integradores que permitan actuar sobre todos los sectores.