El Consistorio elaborará un plan contra la pobreza en el Distrito Sur

El anuncio de la alcaldesa viene sólo una semana después de que los vecinos de esta zona exigieran un plan para poder sacar al distrito de la alta posición que ocupa entre los barrios más pobres de España. Una tasa de paro del 35%, un empleo marcado por la temporalidad o una renta 10.000 euros inferior a la media son algunas de las claves que caracterizan a gran parte de la población del otro lado del río. Los vecinos aprovecharon unas jornadas para dar la voz de alarma y recordar al Ayuntamiento todas las tareas pendientes que tiene con los barrios con integran el distrito (Campo de la Verdad, Guadalquivir y Sector Sur). En esas jornadas participó la delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas, quien afirmó que el Consistorio quería poner en marcha un plan integral en la zona. Sin embargo, ya hace varios meses que se publicó el triste ranking y desde Capitulares no se ha hecho mucho por avanzar.

Para Ambrosio, este Plan para el Desarrollo Económico y Social del Distrito Sur "es una deuda pendiente que Córdoba tiene con esta zona", por lo que entiende debe ser abordado como un proyecto de ciudad y ha pedido la colaboración de todos los grupos políticos, "para que no se utilice en la confrontación política, ya que los vecinos y vecinas del Distrito Sur lo que se merecen es que pongamos a su disposición los mejor de nosotros mismos".

El PP dice que no es "tiempo de estudios"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, reclamó ayer "por tercera vez" la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica y Social para el Distrito Sur, que pide "desde junio de 2017", según recordó. Acompañado por el viceportavoz del PP en el Consistorio, Salvador Fuentes, Bellido criticó que "no se ha hecho absolutamente nada por el gobierno local", al tiempo que solicitó que "la alcaldesa, Isabel Ambrosio, no improvise soluciones sobre la marcha". Tras mencionar el estudio que afirma que "el Distrito Sur es el quinto barrio más pobre de toda España", el edil aseguró que "ya no es tiempo de más estudios o crear una nueva comisión, sino de actuar", después de que su partido "lleva ocho meses mostrando el camino con un decálogo de medidas".