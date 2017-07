CSIF gana un juicio a Securitas por negarse a reincorporar a un trabajador en excedencia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba, a través de su Asesoría Jurídica, comunicó ayer que ha ganado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 Córdoba en la que se atendía la demanda presentada "contra la decisión unilateral de la empresa Securitas Seguridad España de no conceder a un trabajador, afiliado a la central sindical, la reincorporación a su puesto de trabajo después de una excedencia voluntaria, una vez efectuado los trámites legalmente establecidos por parte del empleado". El responsable del Área de Seguridad Privada, Rafael Fernández, manifestó ayer que, "transcurrido el plazo por el que se concedió la excedencia y solicitando el reingreso en tiempo y forma", la entidad Securitas Seguridad España "no accedió a la restauración de los efectos plenos del contrato por considerar no tener vacante en las condiciones profesionales del excedente, y de su categoría profesional, con lo cual, se interpuso demanda de derecho por parte del trabajador", dándose la circunstancia de que "en la vista oral el presidente del comité de empresa fue llamado como testigo por parte de la compañía". Fernández informó de que en la sentencia se recoge que Securitas "realizó un total de 272 contrataciones en la categoría del demandante desde que éste solicitó el reingreso en la empresa al 5 de mayo de este año".

Ante estos hechos, el juez declaró "impensable que ninguno de esos 272 contratos se hubiera ajustado a las circunstancias del demandante, por lo que considera que no está justificada la negativa de la compañía a aceptar el regreso de esta persona a su puesto de trabajo". En consecuencia, CSIF insta a la empresa a cumplir "en el plazo más breve posible" la resolución.