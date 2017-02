La Asamblea por la Educación Pública exige a la Junta más recursos y carga contra la concertada

La Asamblea por la Educación Pública de Córdoba, integrada por sindicatos, profesorado, alumnos y padres, se echó ayer a la calle para exigir a la Junta de Andalucía más recursos presupuestarios. La proclama, que más tarde se convirtió en fiesta en el centro social Rey Heredia, también sirvió para pedir a Educación que se centre en la escuela pública y la prime por encima de la concertada. Así lo explicó uno de los portavoces de la asamblea, Moisés Cerbero, quien acusó a la Administración de "estar jugando" con la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y quien aclaró que "no cuestionamos la libre elección". Eso sí, Cerbero aseguró que hay centros públicos que no tienen recursos materiales y puso el ejemplo de colegios que tienen que apagar la calefacción a tercera hora y no encenderla más en todo el día o el mal estado del instituto Averroes, denunciado esta misma semana. Según el representante de esta asamblea, la petición básica de todas las propuestas y acciones de esta semana han ido encaminadas a algo básico: "Que la inversión pública sea para la escuela pública". La razón, añadió, "porque es la integradora" y donde todos los alumnos "tienen cabida".

Cerbero acusó a la concertada de tener un fin "segregador" y ampararse bajo la "especialización" para finalmente conseguir "la privatización de la enseñanza". El integrante de esta asamblea acusó además a la Junta de "defender la apuesta por la pública", pero, detalló, "se juega con que Andalucía es rural y ahí las órdenes religiosas aún no han visto la rentabilidad de la educación". Con ello, Cerbero manifestó también que a pesar de ese matiz rural en todas la capitales andaluzas la pública y la concertada se reparten cada una el 50% de la educación y, aseveró, incluso la segunda gana en algunas ocasiones. A su vez, acusó al Gobierno andaluz de haber incrementado las ratios de las clases un 10% para mantener las líneas de la concertada y no hacer lo mismo con los centros públicos.

Bajo la defensa de todo esto marcharon ayer decenas de personas por las calles de la ciudad, deteniéndose en algunos de los centros públicos que más carencias han denunciado durante los últimos meses, como Lucano o Gran Capitán, para finalizar con una fiesta en el Rey Heredia.

Otra de las portavoces de la asamblea, María Jesús García, recordó que la concertada nació en el año 85 para dar cabida a aquellos alumnos que no tenían sitio en la pública y a día de hoy "se ha convertido en la principal". García declaró además que no son ciertas algunas afirmaciones que se hacen en torno a este tema como que la concertada sale más barata a la administración o que la pública tiene menos demanda.