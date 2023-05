En vídeo: Consejos para ir hecho un dandy a la noche inaugural de la Feria de Córdoba

Este viernes por la noche se encenderán las luces de la Feria de Córdoba, la música comenzara a sonar en El Arenal y muchas de las casetas servirán sus cenas de inauguración. No sólo basta ir con una sonrisa, actitud y muchas ganas de pasárselo bien, sino que también se impone dresscode (en unas casetas más que en otras).

Sea como fuera, para ir hecho un auténtico dandy lo mejor es tomar nota de los consejos de un indiscutible gentleman cordobés, creador, además de una firma de moda como es Silbon. En efecto, Pablo López, CEO de la marca cordobesa, ha compartido en sus redes sociales interesantes tips para que sus seguidores luzcan el outfit perfecto este viernes noche. "Hoy os dejo unos consejos de estilo para lucir una perfecta etiqueta cóctel, con la mente puesta en la cena de inauguración de la caseta Gloria Bendita", adelantaba el empresario.

"El código es cóctel de noche. El de día te da más opciones. En los caballeros está formado por traje oscuro y corbata. Siempre aconsejamos zapato negro y con calcetines ¡Sin calcetines ni se te ocurra!", asegura.

López es un convencido de que el punto plus lo marcan los complementos: "En lo que respecta a la corbata, yo soy de corbata azul marino casi siempre, pero es el día para jugártela un poco con una corbata un poco más pintona. El pañuelo es un detalle muy importante. No me gusta nada combinarlo con la corbata".

Y es que definitivamente, "para este tipo de eventos es importante tener un traje especial, como uno cruzado o de tres piezas".

No obstante, para quienes no sean muy devotos del look más preppy, también hay buenas noticias: "Con el cóctel de día te puedes quitar la corbata y desabrocharte la camisa un poquito". En lo que respecta a gama cromática, "puedes usar el total navy". Y "compensamos la ausencia de corbata con el pañuelo colocado de manera más llamativa para que no parezca que estás recién salido de la oficina".