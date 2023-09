Los seis restaurantes y la panadería de Córdoba que deben conocer los grandes viajeros

La revista especializada en viajes Conde Nast Traveler ha elaborado una completa e interesante hoja de ruta para exprimir al máximo 48 horas en Córdoba. Al margen de las archisabidas recomendaciones patrimoniales y artísticas, la conocida publicación se ha esmerado en su selección de propuestas gastronómicas que van desde la cocina local más tradicional a la vanguardia y la alta cocina contemporánea.

Su primera parada la hace en Bodegas Campos, donde destaca el "conjunto de antiguas casas y patios cordobeses" en torno a los que se articula el restaurante, así como el acceso al establecimiento "por el carril de piedra por el que antaño rodaban las botas de vino".

Igualmente, pone el foco en los "carteles taurinos, de feria y romerías, piezas de antiguas la vajillas de loza de La Cartuja de Sevilla y barricas firmadas por los personajes ilustres que han pasado por la casa".

Así mismo, quienes se decanten por almorzar o cenar en Ermita de la Candelaria deben saber que "ofrece una cocina de siempre en un espacio encantador presidido por un patio. Productos de las sierras cordobesas, de la campiña, de las huertas del Genil y del Guadalquivir, así como de los olivares y viñedos de Montilla Moriles".

Igualmente, se deja seducir por las "sorpresas" de Garum 2.1: "La primera es visual, pues conserva parte de la antigua muralla romana". La segunda es el chef Juan Luis Santiago y su acertada audacia a la hora de combinar ingredientes. "La tercera llega de la mano y el buen hacer en sala de Mariola Jiménez, amante de los vinos andaluces y con personalidad arraigada", apunta.

Hasta el barrio de Mirabueno lleva a sus lectores para conocer ReComiendo, "restaurante de alta cocina creativa cuyos menús degustación (Perikada, ReComiendo y Power) están cargados de recuerdos, los del territorio y los que se quedarán para siempre atesorados en tu memoria".

Aunque el disfrute está igualmente está asegurado con "los flamenquines de Taberna La Viuda" y "la mazamorra" de Puerta Sevilla.

Mención aparte merece Panaderia El Brillante sobre la que advierte: "A primera hora de la mañana deberías ya estar en la puerta de la panadería El Brillante, cuyo director técnico, José Roldán, capitaneó a nuestra Selección Española de Panadería Artesana en el Campeonato Internacional Bread In The City, en el cual se proclamaron ganadores". En este delicioso reducto artesanal no faltan opciones: "Pan de espelta, pan integral, teleras, tortas de aceite… Difícil elección, pues todas son un acierto".