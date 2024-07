Los restaurantes de Córdoba donde puedes encontrarte a Luis Fonsi

De sobra es sabido que Luis Fonsi es un rendido admirador de la gastronomía cordobesa en particular y de las croquetas de su suegra en particular. No en vano, cada vez que el boricua recala en Córdoba saca tiempo para disfrutar junto a su esposa, la modelo Águeda López, de los mejores restaurantes de la ciudad.

A su vuelta de los Latin Grammys, celebrados en Sevilla el pasado otoño, recalaron en La Casa de Manolete Bistró, donde acudieron a cenar en compañía del estilista Rafael Maqueda y la diseñadora Juana Martín.

El grupo de amigos degustó platos típicos de la tierra, como la mazamorra, y algunos caprichos gourmet como caviar de Beluga.

Recientemente el matrimonio regresaba a Córdoba y repitió compañía cuando acudió a Ermita de la Candelaria.

Según pudo saber El Día de Córdoba, en esta ocasión se decantaron por salmorejo, croquetas, cochifrito y rabo de toro

Disfrutaron de una relajada cena entre amigos en el restaurante de Javier Campos, que recientemente recibía su primer Sol Repsol. Sin embargo, no es la primera vez que Juana y Águeda saborean sus especialidades, pues a finales de otoño dieron buena cuenta del salmorejo de la casa. Un lugar emblemático donde llevan a cabo una revisión e interpretación constante de la gastronomía tradicional cordobesa y apuestan por la excelencia y la proximidad en el producto.

A la luz de tres estrellas

Luis Fonsi y Águeda López no han perdido el tiempo durante su útima visita a Córdoba. La pareja ha disfrutado de paseos de enamorados por las calles de la ciudad, han cenado con amigos e incluso han acudido, en primera fila, al concierto de Luis Miguel.

Sencillos, amables y siempre accesibles no han dudado en fotografiarse con los equipos de los diferentes establecimientos en que han saboreado la gastronomía local. De hecho Fonsi y su esposa acudieron a comer al restaurante Noor, galardonado con tres estrellas Michelin. De hecho, demostraron ser rendidos admiradores del chef Paco Morales y su estelar equipo.

"Un lujazo atender a personas fanáticas y disfrutonas de la gastronomía como Águeda López y Luis Fonsi en Noor, "vuestra casa" junto con Paola Gualandi, donde los sueños parecen que se cumplen. Mil gracias por dejaros seducir por la luz", escribía Morales en sus redes sociales, a lo que la modelo de Hornachuelos respondía: "Sois lo máximo. ¡Estoy deseando regresar! Eres un orgullo de Córdoba, mi querido Paco ".

Y es que Águeda quiso compartir con sus seguidores su admiración por el de Cañero: "Paco de mi vida y de mi corazón, qué locura de restaurante. Gracias". ¿Lo mejor? Su definición del restaurante más laureado de Córdoba: "Maravilla de lugar. Maravilla de chefs. Maravilla de personas. Larga vida a Noor Restaurant".

Por su parte, Luis Fonsi tampoco escatimó en halagos: "Querido Paco Morales, gracias por una comida fuera de este planeta. Nos encantó Noor Restaurant".