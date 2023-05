¿Qué relación unió a Fernando Tejero y Julio Anguita?

Un recorrido, literal, por todos los sitios que marcaron su infancia y juventud en Córdoba es lo que ha hecho Fernando Tejero para el programa Camino a Casa de La Sexta. El espacio conducido por Albert Espinosa se rodó en nuestra ciudad el pasado mes de noviembre.

A modo de auténtica catarsis, el actor cordobés habló a corazón abierto de la relación con sus padres, amigos y compañeros de colegio. Y tuvo un cariñoso recuerdo para Julio Anguita, que fue su profesor de inglés en el Colegio Los Califas, donde regresó por unos minutos. "Aquí me sentí muy extraño, la verdad

Con la emoción contenida confesó: "Yo tuve dos padres", pues vivió con sus tíos hasta los 14 años, y veía en el marido de su tía una figura paternal. Posteriormente, su tía enfermó de cáncer y él tuvo que regresar a vivir con sus verdaderos padres y hermanos. No obstante, el artista asegura que le hubiera gustado "haber sido más amigo" de su padre. Definitivamente querría "haber tenido más comunicación" y poder expresarse tal y como era. Tanto es así que se lamentaba diciendo: "Me gustaría haberle contado cada problema que tenía. Era duro, porque yo trabajaba con él y sin embargo no tenía prácticamente ninguna comunicación. Era poco más que 'buenos días' y 'a trabajar'.

De hecho estuvieron en Pescaderías Pablo rememorando las habilidades como pescadero de Fernando. El propio Pablo López, dueño del establecimiento, ejerció como anfitrión con Fernando Tejero y lo puso a prueba animándolo a que limpiara una merluza como un auténtico profesional. "Lo hizo perfecto", declara Pablo, quien asegura que tanto el actor como los miembros de producción "lo hicieron todo muy fácil, fueron encantadores y convirtieron la grabación en una experiencia para repetir".

Sonrisas y lágrimas

Pero no todo fueron recuerdos tristes, también gastó una broma llamando al telefonillo de su prima Maruja y haciéndose pasar por un cartero comercial. Se reencontró con amigas de la infancia y se emocionó hasta las lágrimas al fundirse en un abrazo con su mejor amigo con el barrio de Cañero como testigo. "Me sirvió muchísimo para tomar la decisión de irme a Madrid, fue de los pocos que me dijo que lo intentara", admitió Fernando entre lágrimas.

También degustó con Espinosa la merienda que solía tomar de niño: telera cordobesa con AOVE, Cola Cao y azúcar.

El resultado de la grabación fue una comunión total entre entrevistado y entrevistador, que escribía en sus redes sociales: "Lo que he descubierto haciendo el camino a casa con Fernando Tejero, es que tuvo dos vidas de niño. En una estuvo rodeado de amor y en la otra, se lo tuvo que ganar. Quizá por ello, sus niños interiores se pelean pero no dejan jamás de buscar amor y cariño de forma pasional".

Por su parte, el ganador de un Goya respondía: "Gracias Alberto Espinosa y enhorabuena por tu corazón ,tu sensibilidad y tu talento y a todo el equipo del programa. Vuestros mensajes de apoyo me ayudan mucho y a la gente que me dice que le ha ayudado, ¡No sabéis qué cura para mi corazón! Era una de las finalidadesGracias de corazón Alberto Espinosa. Te quiero