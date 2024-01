El profesor que ha 'retado', mediante la IA, a los grandes artistas de la historia a pintar a Córdoba

Los usuario de la red social X han acogido con júbilo y muchos 'likes' el hilo abierto por Rafael Del Castillo. Este profesor del Instituto Gran Capitán de Córdoba ha recurrido a la Inteligencia Artificial Generativa Dall-E 3 para retar a los pintores más grandes de todas las épocas a retratar una de sus grandes pasiones, Córdoba. Y la IA ha obrado su magia convirtiendo su perfil en una hermosa pinacoteca donde ser testigos de las imágenes que encarnan los estilos de El Bosco, Rembrandt, Miguel Ángel o Velázquez entre otros.

"Se me ocurrió hacer esto porque imparto una especialización de Inteligencia Artificial y Big Data en el Instituto de Enseñanza Secundario Gran Capitán. Es algo que cambia por días y para poder impartir las clases con un mínimo de calidad me toca no solo estar al día, sino ir probando nuevas herramientas. Las IAs Generativas como ChatGPT, Dall-E 3, etc... están hoy muy en boga. Me tocaba probarlas y buscar hacer cosas que hasta hace muy poco eran impensables, y si encima uno está enamorado de esta ciudad es muy tentador querer saber cómo la habría pintado Dalí, Picasso, etc...", confiesa Del Castillo a Vivir en Córdoba.

Igualmente, apunta sin dudar: "Elegí estos pintores porque son los que más me llamaban la atención, los más admirados por mí. Después añadí a El Bosco y Julio Romero de Torres a petición de personas que leyeron el hilo que puse en Twitter". Aunque Admite que "es difícil quedarse solo con una obra favorita". Y añade: "Me sorprendió como la IA imitó a Dalí y el cuadro me encanta, la de Caravaggio y Rembrandt también me han gustado mucho".

No obstante, la tecnología tiene sus limitaciones, y él mismo subraya que "el pincel de la IA no está a la altura de la belleza natural de Córdoba. La belleza de nuestra ciudad vista al natural es inigualable, quizás por eso las obras realizadas por la IA son tan bonitas, han tomado un modelo espectacular".

Así mismo incide en que "sería injusto dejar aquí esta reflexión, parecería que la IA está a la altura de esos grandes pintores y no es así. La IA ha aprendido a generar obras como esta porque está entrenada con millones de imágenes entre las que están las de estos grandes pintores, sin la genialidad de esos artistas no habría ninguna IA capaz de hacer cosas semejantes. Aún así, esto hace escasamente un año sería impensable, algo que no es baladí".