¡No te pierdas el vídeo de presentación del candidato cordobés a Mejor Heladero de España!

El apellido Ambrosio está inexorablemente ligado al arte de la heladería artesana en Córdoba. José Ambrosio heredó la pasión por el helado de sus padres y ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a refrescar y endulzar la vida de cordobeses y visitantes.

Ahora se batirá el cobre con otros siete aspirantes en la deliciosa batalla de coronarse como Mejor Heladero de España. El próximo mes de febrero se celebrará en Intersicop (Madrid) el renovado Campeonato de España de Heladería, ahora bautizado como Mejor Maestro Artesano Heladero de España.

¡Eso sí! En esta batalla no habrá habrá un único ganador, todos los chefs capaces de superar todas las pruebas prevista y que logren la nota global exigida, se harán con el títulos. Las diferentes pruebas a realizar son: una cubeta helada, un helado para llevar, una tarta helada, buffet presentación y mystery box.

Este artista del helado, admite que ganar este certamen sería "ante todo una gran alegría y un reconocimiento no para mí, si no para el trabajo que comenzaron mis padres y que yo he tomado el testigo".

En sus redes sociales compartía con sus seguidores el siguiente mensaje para dar la bienvenida al nuevo año: "Feliz 2024 a todos. Nuevo año , misma ilusión , nuevos objetivos. Dejamos atrás un año que empezó fatal pero que fue remontando poco a poco hasta terminar con el objetivo de este año, ir al Mejor Maestro Artesano Heladero de España a ponerme a prueba. Id a por vuestros objetivos siempre, saldrán piedras y rocas en el camino , incluso de personas que no esperabas, pero después del choque inicial hay que recomponerse y saltarlas , rodearlas o destruirlas pero jamás dejar que te impidan avanzar. Mucha fuerza y suerte para todos en este 2024".

Y es que según su propia experiencia, no duda en decir que los miembros del jurado "buscan la figura del maestro heladero artesano para fomentar la profesionalización del oficio. Entre los criterios de evaluación que nos han presentado están tanto la armonización de sabores y estética del producto final como la limpieza a la hora de elaborar el producto".

Firme defensor de los productos cordobeses asegura: "Sí, claro que voy a usar producto cordobés. Mi tierra tiene que estar presente en las elaboraciones, aunque aún no puedo decir qué voy a utilizar porque ni yo mismo lo sé".