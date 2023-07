Seis piscinas de Córdoba donde refrescarse en plena ola de calor

Con la enésima ola de calor en Córdoba a la vuelta de la esquina es perentorio contar con algún sitio donde refrescarse con un revitalizador baño. Las opciones pasan por irse al piso de la playa, a la piscina de la urbanización o de algún amigo o familiar, o a la alberca de la casa de campo o parcela. Pero si no eres de los privilegiados que se pueden acoger a una o todas de estas opciones, no desesperes. Bien es verdad que en Córdoba no hay playa ¡vaya, vaya! pero hay media docena de piscinas de las que no es necesario ser socio y donde disfrutar del preceptivo remojón.

La piscina de Santuario (Calle Nuestra Señora de Belén s/n) alberga tres piscinas de uso familiar más una piscina infantil para niños menores de 6 años. El horario es de 11:00 a 21:00.

Los cordobeses que hayan solicitado su abono están ya en disposición de gozar de agradables jornadas en las piscinas municipales de Fuensanta (Calle Pintor Pedro Bueno, 5) y Marbella (Calle Marbella s/n).

La piscina de la Fuensanta abre de 11:00 a 21:00, y los viernes y sábados hasta las 01:30 de la madrugada. El horario de la piscina de la calle Marbella será de lunes a viernes, de 11:00 a 21:00, y sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 20:00.

Dos piscinas públicas indispensables en la ciudad son la de Las 2 Columnas y la de Assuan, bien retiradas del abrasador asfalto y del ruido y el tráficos propios del centro de la ciudad.

Assuan (CO-3405, KM 9.8) abre los siete días de la semana (incluido festivos) desde las 11:00 hasta las 20:00. El horario de tarde comienza a partir de las 16:00 de lunes a domingo, franja horaria con precio reducido para disfrutar de las últimas horas de baño de la jornada. Las entradas se compran allí mismo, bien en metálico o con tarjeta de crédito.

La piscina de Las 2 Columnas (Cam. Ángel Siete Fincas) tiene el siguiente horario: todos los días de 11:00 a 20:30. El recinto ofrece a sus usuarios descuentos y promociones cada día de la semana (menos festivos). Así, el lunes es el día de la familia numerosa; el martes el día de la madre, (si va acompañada de su hijo/a, su entrada es gratis); el miércoles es el día del padre y del estudiante; el jueves miman a los jubilados y el viernes tienen un detalle con los desempleados. Aplicando estos descuentos, la entrada cuesta cinco euros.

Las entradas de Aquasierra, en Villafranca de Córdoba, cuestan entre 7 hasta los 16 euros. El día completo para el adulto costará 16 euros; para los niños -de 90 a 145 centímetros- o los mayores de 65 años, la entrada cuesta 11 euros, mientras que los pequeños que no alcancen los 90 centímetros entran gratis. Habrá descuentos si se accede a partir de las 16:00: 10 euros los adultos y 7 los niños y los mayores de 65. Abre todos los días de 11:30 a 20:00. Los usuarios podrán disfrutar de sus atracciones más populares, como son Black Hole (Agujero Negro), Lengua del Dragón, Kamikaze, Pulpo Race, Río Bravo Grande, Pistas Blandas o Caracol Grandes, entre otras.