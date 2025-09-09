Paco Morales: "La cocina de origen, de las madres, de las abuelas, nos da a todos un refugio"

En el marco de su centenario, Cervezas Alhambra lanza 100 años. 100 historias, un homenaje emocional y colectivo a las personas que han formado parte —directa o indirectamente— de su historia. Un proyecto vivo que recopila memorias, anécdotas y momentos personales vinculados a la marca desde distintos puntos de vista, y que se materializa en una serie de vídeos que ya están disponibles en la web de Cervezas Alhambra.

Desde antiguos trabajadores de la fábrica granadina hasta figuras reconocidas del panorama cultural y gastronómico, las historias reflejan ese pulso íntimo que define a Alhambra: una marca que siempre ha hecho las cosas sin prisa, dedicando el tiempo necesario para lograr algo auténtico. El proyecto, que ya cuenta con más de 15 historias publicadas, suma relatos personales que van desde el recuerdo del primer botellín en familia hasta las conexiones más simbólicas con la creación de autor, el arte, la cocina o el diseño.

Entre los perfiles que se han sumado a estas primeras grabaciones se encuentran nombres como los chefs Paco Morales, referente desde Córdoba de la alta cocina andalusí contemporánea, y Nacho Manzano, embajador de la gastronomía asturiana, ambos reconocidos con tres estrellas Michelin; el fotógrafo Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía y creador de un universo visual único; o el músico y productor Javier Limón, figura clave en la renovación del flamenco y director musical de Sosegá, el palo flamenco creado por Cervezas Alhambra con motivo de su centenario. Todos ellos han compartido anteriormente camino con la marca en diferentes iniciativas culturales, gastronómicas y de creación artesanal. Así, sus historias se irán sumando próximamente a este archivo vivo.

El chef cordobés del restaurante Noor confiesa sentirse orgulloso de haber aportado su granito a la celebración del centenario de una marca tan apegada al origen. "La cocina de origen, de las madres, de las abuelas, nos da a todos un refugio (…). Cuando tú tienes algo de origen, que es real, que es tangible, nos da felicidad y, sobre todo, seguridad. No olvidemos que por Andalucía pasaron nueve pueblos (…). Eso hace que seamos mestizos, con lo cual el concepto de arraigo, de tradición y de origen para nosotros es fundamental", comenta Paco Morales en la entrevista grabada en las cocinas de su restaurante Noor.

Además, Cervezas Alhambra ha abierto un buzón de participación en la propia web, invitando a cualquier persona a compartir su historia vinculada con la marca. Las más significativas serán seleccionadas para formar parte del proyecto oficial. Para animar a los consumidores a participar, todos los participantes entrarán en el sorteo de experiencias únicas vinculadas a los 100 años de historia de la marca.

Con este proyecto no solo se busca conmemorar una trayectoria centenaria, sino también destacar la dimensión humana y emocional que ha acompañado a Cervezas Alhambra desde su fundación en 1925 en el corazón de Granada. Porque una historia de 100 años no se cuenta con cifras, se cuenta a través de las personas que la han vivido. Y en cada historia, hay un momento irrepetible que merece ser contado, sin prisa.