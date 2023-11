El museo de Córdoba donde el arte engaña al ojo

En la vida y en el arte, a veces, nada es lo que parece. Por eso, los aficionados al ilusionismo óptico tienen una cita muy especial con el Museo de Bellas Artes de Córdoba. 'El arte del trampantojo. Mesas de papeles revueltos' es la exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 10 de diciembre.

De entre la destacada colección de dibujos del Museo de Bellas Artes de Córdoba, se muestra aquí un conjunto de obras realizadas por el pintor cordobés José Pérez Ruano, conocidas en el argot artístico de su época como Mesas de papeles revueltos. Se trata de una variedad del género artístico denominado trampantojo, o ilusión visual, que tuvo una gran aceptación fundamentalmente en el siglo XVIII, aunque puede decirse que, con menos rotundidad, ha venido siendo utilizado en todos los tiempos. Una definición engañosa, si cabe, porque las obras suelen incluir, normalmente, algunos objetos más que papeles.

El trampantojo conecta con el ilusionismo del trompe l'oeil (engañar al ojo), que quiere hacer creer al espectador que lo que no puede ser real, en realidad sí puede serlo, gracias a la magia del arte y a la interconexión entre el hombre y el espacio bidimensional. Y no solo es un engaño para la vista, sino también para el entendimiento, pues estas obras se caracterizan por su carácter jeroglífico, incluyendo información cifrada y mensajes simbólicos y morales que el espectador debe descubrir.

Pocos datos biográficos y referencias documentales se conocen sobre su autor, que trabajó en esta ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII y falleció en 1810, siendo uno de sus pintores más relevantes. Realizó, por ejemplo, la decoración de la bóveda de la sala capitular del antiguo Ayuntamiento, hoy desaparecido, donde destacaba una pintura de San Fernando ofreciendo a la Virgen de Linares la Conquista de Córdoba.

Fue especialista en estas Mesas de papeles, con las que obtuvo un premio en una exposición en Barcelona. Prueba de su valía son estas obras, que fueron adquiridas en 2008 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de una colección particular cordobesa a propuesta del museo.

Una de ellas ha participado recientemente en la exposición Cubism and the Trompe l'Oeil Tradition, celebrada en el Metropolitan Museum of Art de New York desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 22 de enero de 2023, en la que se estudiaron los antecedentes del Cubismo del siglo XX, de cuyo concepto teórico sin duda estas obras participan.