La Mezquita y el Puente Romano de Córdoba, destruidos en un impactante vídeo creado con Inteligencia Artificial

Cada día la Inteligencia Artificial nos demuestra que sus posibilidades son infinitas. Un buen ejemplo es el impactante vídeo que ha creado la cordobesa Sofía Martínez, consultora y profesora especializada en IA y marketing estratégico. En apenas unos segundos se puede ver cómo la Mezquita-Catedral, el Palacio de Congresos, el Puente Romano -con público encima- la Puerta del Puente y el Centro de Recepción de Visitantes quedan reducidos a escombros

Casualidad o no, lo único que queda en pie es el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, que data del siglo XVIII.

"La creación del vídeo fue un proceso que involucró varias etapas, desde la conceptualización de la idea hasta la ejecución técnica. En total, llevó aproximadamente una hora. El mayor tiempo lo dediqué a la fase inicial de generación de ideas, ya que quería asegurarme de que el concepto capturara un mensaje profundo y relevante. La parte técnica, incluyendo la creación con IA, requirió varias iteraciones para perfeccionar los detalles visuales y emocionales. Dada la existencia de la multitud de herramientas de IA generativa a nuestro alcance, la creación de imagen y video en sí fueron a penas unos minutos. Por ello es importante tener muy bien estructurado el concepto inicial", explica Sofía.

Aunque sin duda, "el mayor reto fue equilibrar la precisión técnica con el impacto emocional. Al trabajar con IA para simular el derrumbe de un monumento tan emblemático como la Mezquita y el Puente Romano, el desafío técnico estaba en lograr una representación visual que pareciera realista sin perder el respeto hacia la importancia histórica y cultural de estos lugares. Además, quería asegurarme de que el mensaje no se malinterpretara, lo que implicó un cuidado especial en el copy del vídeo y en cómo enmarcarlo dentro del contexto educativo y de concienciación que buscaba".

Y es que en esta auténtica joya creativa no hay nada al azar: "En el vídeo, se ve el derrumbe de la Mezquita y el Puente Romano. Elegí estos monumentos, a raíz de la reapertura de Notre Dame hace unos días, porque para nosotros son símbolos históricos y culturales de un valor incalculable. No sólo para Córdoba, sino para el patrimonio mundial. De hecho fueron utilizados también a nivel visual en series reconocidas mundialmente como Juego de Tronos. Son testigos de siglos de historia, y su desaparición hipotética nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro legado cultural frente a las amenazas modernas, ya sean ambientales -como vimos recientemente con la DANA- humanas o tecnológicas", recalca su creadora.

Igualmente, esta talentosa cordobesa, amante de las nuevas tecnología, subraya que "el objetivo principal del vídeo es provocar una reflexión profunda sobre la importancia de valorar nuestro patrimonio cultural antes de que sea demasiado tarde". De hecho, lo ha publicado con una certera frase en sus redes sociales: "La IA nos ayuda a apreciar el valor de lo incalculable". Un sencillo apunte que "subraya cómo las tecnologías avanzadas pueden servir no solo para crear, sino para sensibilizar. La simulación de una pérdida irreparable, aunque ficticia, nos obliga a pensar en lo que estamos haciendo para proteger estos tesoros frente a posibles amenazas. El mensaje no es solo de advertencia, sino también de aprecio y responsabilidad colectiva". Y es que definitivamente "una tecnología tan poderosa como la IA puede ser una herramienta vacía si no está guiada por una visión clara y significativa", recalca Sofía.