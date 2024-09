Los mejores conciertos para despedir septiembre en Córdoba

El otoño llega a Córdoba con una oferta cultural muy atractiva. El concierto de Raúle será en el Teatro de la Axerquía el 27 de septiembre a las 21:30 y quedan entradas, cuyo precio oscila entre los 25 y los 35 euros. Raúl Rubiales es un músico, compositor y cantante independiente que fusiona flamenco, pop y funk. Sus inicios en la música se remontan a su adolescencia, formando parte de agrupaciones musicales y posteriormente en varios grupos de su localidad.

Fue en 2017 cuando, tras varios años preparando canciones en solitario y compartiéndolas en redes sociales, lanzó su primer álbum llamado Sin Protocolo.

Con más de 30 millones de discos vendidos, Los Chichos se despidirán de Córdoba el 28 de septiembre (21:30). Hasta Aquí Hemos Llegado es una gira muy especial que recorrerá toda la geografía española en la que el grupo conmemora sus 50 años de carrera artística y que marca el cierre de una era inolvidable.

Una oportunidad única para revivir por todo lo alto la música que ha sido la banda sonora de varias generaciones en la historia de este país y celebrar el reencuentro con unos Chichos que dicen adiós, pero con unas canciones que serán eternas. Entradas: entre 33 y 38 euros.

El 28 de septiembre a las 20:00 llega al Teatro Góngora el show solidario Gospel & Soul, año a año renovado, del Coro Gospel Córdoba. Las entradas cuestan 16 euros entresuelo y 18 euros butaca. Canciones clásicas y modernas del gospel ligadas a un hilo conductor sobre la trayectoria del grupo y cómo no, junto a canciones de otros estilos como el Rock y el Pop pero orientadas al sonido más soul y gospel.

Aretha, Beyoncé, Jackson, Abba, decenas de tributos tanto a grandes artistas como a temas consagrados como Happy Day, I Will Follow Him o Nearer my God To Thee.

Una hora y media de espectáculo que no querrás que termine. 70 voces tanto de Córdoba como de 4 nacionalidades distintas, bajo la dirección musical de Nacho Lozano y la producción musical de Nicolás Barrena.