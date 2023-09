En pleno septiembre, ¿ya llegan los Reyes Magos a Córdoba?

Cuando aún faltan tres meses para que lleguen los tres Magos de Oriente, Pastelería San Rafael ha sorprendido a propios y ajenos poniendo a la venta los primeros roscones de Reyes. En formato individual ¡eso, sí!

Este fin de semana en sus dos sedes (Concepción, 10 y Cardenal Portocarrero, 23) estarán disponibles para todos esos golosos que, además, son incondicionales de estas elaboraciones tradicionalmente navideñas. Las dos opciones entre las que elegir son los rellenos de nata o de crema, aunque bajo petición previa en el obrador pueden ponerle relleno a gusto del consumidor.

Bajo el lema ¿Y el cuerpo que entiende? han decidido hacer dulces que no son propios de estas fechas pero que son best seller del establecimiento. "Lo hemos empezado a hacer porque el público nos lo ha comenzado a demandar. Pero es que aparte de roscones de Reyes, también vamos a hacer torrijas, gachas, etc", apunta Esperanza Romero, dueña de Pastelería San Rafael.

Igualmente, en la conocida pastelería han rescatado una de las recetas más clásicas y longevas de la tradición confitera: las sultanas. ¿Qué son? Se trata de un dulce en forma de nube hecho a base de azúcar, clara de huevo y coco rallado. "Lo elaboran en muy pocos sitios ya porque la receta es muy antigua, pero son mis favoritos", confiesa Esperanza, que lo ha incorporado a la oferta de sus dos establecimientos superadas ya las altas temperaturas propias del verano cordobés.