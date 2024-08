Leticia Sabater revoluciona Los Pedroches: "Córdoba está muy virgen"

Córdoba/Asegura Leticia Sabater que sus seguidores se cuentan por decenas de miles. Y que no hay escenario donde se suba que no acabe convertido en una fiesta desenfrenada. Ella, sin medias tintas, utiliza directamente la palabra "apoteosis" para definir lo que allí se vive: "Me ha pasado de todo. Desde uno que se desnudó en Bilbao a otro que le pidió matrimonio a su pareja en directo. Cada concierto es diferente. Yo voy con mi repertorio y canto mis temazos, y luego hay otra parte espontánea, en la que la gente pide y nos divertimos todos".

Santa Eufemia, un municipio cordobés de apenas 700 vecinos, el más envejecido de toda la provincia, será una de sus primeras incursiones en el Sur de España porque, lamenta, de estas tierras la llaman poco para actuar: "Córdoba y toda Andalucía están muy vírgenes. Me encantaría ir más por allí", se ofrece a los ayuntamientos de la zona, convencida de que su espectáculo supondrá un punto y aparte en toda la comarca de Los Pedroches, la apoteosis prometida de letras con doble sentido que -insiste- todo el mundo sigue -niños, adultos y abuelos- como en un karaoke gigante.

"Estoy haciendo una gira de 200 conciertos por toda España y me encuentro feliz y muy contenta. Todos se petan hasta arriba. Hace unos días actué en un pueblo de 12 habitantes y vinieron a verme más de 1.000. La gente tiene ganas de divertirse, no quiere melancolía", reflexiona.

La empresaria Leticia Sabater

La creadora de "temazos" como La salchipapa, Mr. Policeman, El pepinazo y El Leti rap, sus cuatro grandes clásicos, es compositora, cantante, oficina de contratación, manager y chófer, todo en uno. "Voy en mi coche a los conciertos, a veces conduciendo toda la noche. ¿Y qué hago en esos viajes tan largos? Pues ya estoy pensando en el villancico de la próxima Navidad. Quiero que salga en torno al 25 de noviembre y que se escuche en todas las cenas de empresa y en las reuniones familiares. Y sí, será también un poco picantón", advierte.

Después de tantos estribillos infalibles, ¿de qué canción se siente más orgullosa? "Es como preguntarle a unos padres a qué hijo quieren más", duda un momento antes de decantarse por uno. "La puta ama, porque es una canción protesta en la que le recuerdo a la gente que no hay que ser racista, ni violento, ni se puede hacer bullying en los institutos", dice satisfecha.

De su cabeza también han salido Barbacoa al punto G y Titi, cómeme el toto, su último lanzamiento, composiciones que en sus directos intercala con canciones de otros artistas (Ni tú ni nadie, La revolución sexual, Cuando zarpa el amor) y con "hits del momento", como Potra salvaje, para contentar a todos porque, como recalca, sus shows son para todas las generaciones.

"Los abuelos de ahora me han visto en la tele, en A mediodía alegría o en el Sálvame, y los niños me siguen en las redes sociales y en Youtube. Así que todos se lo pasan bien. Verás como se corre la voz y a partir de ahora me llaman de un montón de más pueblos de Córdoba", aventura.