Leticia Sabater arrasa con 'El langostino Rufino', su nuevo villancico de Navidad

La reconocida presentadora de televisión y cantante española, Leticia Sabater (Barcelona, 1966), está dispuesta a poner patas arriba la Navidad de 2024. Recientemente, la también actriz ha presentado oficialmente su nuevo villancico: El Langostino Rufino. Un hit navideño de lo más rompedor, picante y divertido que absolutamente nada tiene nada que ver con lesos villancicos populares que cada año suenan cuando diciembre asoma: Hacia Belén va una burra, A Belén Pastores, Campana sobre campana o Noche de Paz entre decenas y decenas de canciones que pasan de generación en generación.

Al ritmo de cumbia, Leticia Sabater presenta un villancico totalmente opuesto a los clásicos, empleando frases llamativas con un toque sexual y el humor que tanto la caracteriza en cada una de sus canciones, pues en la previa de cada verano y de cada Navidad acostumbra a sorprender a sus fans con un tema. Esta vez, la cantante ha sentido el espíritu navideño y ha homenajeado las fiestas a su manera, rompiendo con lo convencional.

Lo ha hecho con un entretenido y original videoclip dirigido por Luis Blasco, que fue publicado el pasado lunes 25 de noviembre y que lleva ya acumulado más de un millón de visitas en YouTube. En él, Leticia Sabater aparece vestida de Papá Noel, bailando en solitario y también junto a un hombre disfrazado de langostino, protagonista de la temática. Aparecen divertidos efectos a sus espaldas con fondos variados: un árbol navideño con sus luces y una chimenea, una pista de hielo, una casa helada o incluso un carro lleno de piñas.

Aunque el sonido es electro latino, el villancico incorpora llamativas referencias a Santa Claus y a los Reyes Magos de Oriente que tienen un sentido más allá del navideño como "Papá Noel lo sabe, me gusta la mandanga, si me agacho que me mire ese tanga, los Reyes Magos quieren darme mandanga". Y, por supuesto, el villancico también tiene dedicatorio al protagonista de la canción, a quien pone título: "Rufino el langostino te emborrachará, si chupas su cabeza, él se estirará; si chupas su colita, se enloquecerá". 100% picantón en cada una de sus palabras, con El Langostino Rufino, Leticia sigue animando a "hacer la conga" a sus oyente con el fin de hacer de las navidades una época muy divertida.