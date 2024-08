El verano de India Martínez: gira, caracoles en la Judería y su "primera vez" con Will Smith

India Martínez está expremiendo el verano al máximo. No para de girar por la geografía española con Vuestro Mundo Tour. Saca tiempo para alguna escapada a la playa con familia y amigos y ha dejado impresionado con su voz al mismísimo Will Smith.

La cantante cordobesa actuó en el Festival Starlite de Marbella, delante de figuras de la talla de Antonio Banderas o el protagonista de Men in black. El match musical fue instantáneo y pocos días después India y Will se reencontraban en Ibiza para protagonizar una colaboración muy especial: mientras ella hacía gala de su dominio del flamenco, él le correspondía rapeando. Ambos no dudaron en compartir ese momentazo con sus seguidores en las redes. "Nada como la primera vez..." escribían ambas estrellas en sus respectivos perfiles.

Sin embargo, no es la única circunstancia por la que India Martínez vuelve a estar de actualidad. Recientemente se convertía en la protagonista de un entrañable vídeo promocional de Coca Cola: "Me encanta volver a mi Córdoba, la ciudad dónde nací, pasear por el barrio de la Judería, tomarme una Coca-Cola fresquita y unos caracoles con la mejor compañía recordando momentos únicos junto a mis abuelas y familia. Hace que me sienta plena y orgullosa de mis raíces", decía mientras recalaba en la Barra de Casa Pepe de la Judería.

De hecho, la cantante regresará a Córdoba en concierto el próximo 13 de septiembre al Teatro de La Axerquía. Vuelve a los escenarios con Vuestro Mundo Tour. Su último trabajo discográfico que ya está entre los más vendidos de España y con el que ha alcanzado el Disco de Oro por su primer single Si ella supiera.

Vuestro Mundo Tour incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias. Ahora, la artista cordobesa las lleva al directo con ritmos latinos, como la bachata y la rumba, o narrativos como la balada y el pop.

Pero, además de sus nuevos temas, India ofrece en el tour de Nuestro Mundo algunas de sus canciones más conocidas, como Vencer al amor, 90 minutos o La Gitana.