Gospel & Soul solidarios en el Teatro Góngora de Córdoba

El próximo 28 de septiembre a las 20:00 tendrá lugar en el Teatro Góngora el Concierto de Gospel & Soul a beneficio de San Rafael Alzheimer y otras demencias. Nacho Lozano dirigirá al Coro Góspel Córdoba, mientras que la producción musical correrá a cargo de Nicolás Barrena.

Gospel & Soul es el show año a año renovado del Coro Góspel Córdoba. Canciones clásicas y modernas del gospel ligadas a un hilo conductor sobre la trayectoria del grupo y, cómo no, canciones de otros estilos como el rock y el pop pero orientadas al sonido más soul y gospel.

Un tributo a grandes artistas como Aretha Franklyn, Beyoncé, Jackson, Abba, y a temas consagrados como Oh happy day, I will follow him o Nearer my God To Thee.

Las entradas (16 euros en entresuelo y 18 euros en butaca) ya están a la venta en:

Teatros de Córdoba https://teatrocordoba.es/espectaculo/gospel-soul-2/

Sede Asociación Alzheimer Córdoba C/ Escritora Gloria Fuertes s/n, 957 76 45 33

Quienes no puedan asistir, pero quieran colaborar pueden hacerlo a través de la Fila O en las siguientes cuentas:

CAJA RURAL: ES50 | 3187 | 0545 | 21 | 1592452914

CAJASUR: ES71 | 0237 | 0210 | 30 | 9154835765

Este evento será posible gracias al generoso patrocinio de Fundación Cajasur y Fundación Caja Rural del Sur. Su apoyo ha sido fundamental para hacer realidad esta noche mágica.