Tres hoteles con encanto donde alojarte con perros en el centro de Córdoba

Cada vez son más los turistas que se niegan a viajar sin sus mascotas y buscan alojamientos confortables, céntricos y donde sus perros sean bienvenidos. Pues el corazón de Córdoba alberga tres hoteles de la cadena Sojo que son pet friendly. El más nuevo es el Hotel Soho Boutique Córdoba, (Avenida de América, 19) ubicado en una de las principales arterias financieras de la ciudad y que dista apenas unos minutos caminando de la estación de trenes y de la de autobuses. Igualmente, está rodeado de opciones para disfrutar de la oferta gastronómica de la ciudad, bailar o tomar una copa en los numerosos establecimientos que lo rodean.

No obstante, el propio hotel cuenta con restaurante, piscina, terraza, Early Check-in y Late Check-out, gimnasio, parking propio, servicio de recepción 24 horas, wifi de alta velocidad, servicio de contratación de actividades y asistencia médica. Aunque, sin duda, lo mejor de todo es su piscina, ubicada en el rooftop y desde donde se puede contemplar una bonita panorámica de la ciudad con la sierra al fondo.

No muy lejos de allí y perteneciente a la misma cadena, los propietarios de canes pueden optar por alojarse en Ítaca Colón by Soho Boutique. Es algo más modesto que el anterior (pertenece a la categoría de 2 Estrellas) pero no por eso menos confortable. El hotel Itaca Colón By Soho Boutique se encuentra situado en la calle Alhakén II, (a la altura del número 4) a 500 metros de la plaza de Colón. Además, pone al alcance de sus huéspedes la posibilidad de alquilar coches y bicicletas, dispone de servicio de desayuno, prensa, lavandería y planchado, al margen de wifi gratuito y recepción 24 horas.

Por su parte, el Hotel Soho Boutique Capuchinos & Spa, (Conde de Torres Cabrera, 32), de cuatro estrellas, es un auténtico oasis de paz y tranquilidad, que se caracteriza por una exquisita decoración y todo el mimo que un hotel Spa puede ofrecer: jacuzzi, baño turco, sauna, masajes... a un paso de la popular Plaza de Capuchinos, presidida por el Cristo de Los Faroles, y apenas a unos metros de la hermosa Cuesta del Bailío. Picar algo o tomarse un combinado en su terraza bar con vistas al Parque de Colón es una magnífica idea, al igual que dejarse mimar y escoger entre su generosa carta de almohadas.