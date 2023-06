Conoce las dos hamburgueserías cordobesas que participarán en el macro evento gastronómico del Vial

Se busca la mejor hamburguesa de España. Con esta misión como objetivo final, del 8 al 18 de junio será posible probar en Córdoba muchas de las hamburguesas más ricas del país. Se trata del evento The Champions Burger, que llenará El Vial (Avenida de la Libertad) de food trucks sirviendo a diestro y siniestro las elaboraciones más suculentas, originales, pintonas, atrevidas y, por qué no, clásicas.

La inauguración tendrá lugar el jueves 8 de junio a las 19:30 horas. Neones, música y toda la carne en el asador. De lunes a viernes el horario es de 18:00 a 00:00. Mientras que sábado y domingo, se amplia de 12:00 a 00:00. La entrada es gratuita, lo que resultará complicado es decantarse por sólo uno de los más de 17 participantes.

La representación cordobesa se reduce a tan sólo dos hamburgueserías: Raza y Dehesa y El Perri Food.

La primera cuenta con dos establecimientos en la ciudad. Uno en formato puesto en el conocido Mercado Victoria. El otro, un restaurante, abrió a comienzos de año en Gran Capitán, 48. Ambos pertenecen al chef Jesús Barranco, un apasionado de las brasas y del arte de la cocina sin prisas. Comparten una parte de su carta, sobre todo la protagonizada por esas jugosas hamburguesas elaboradas una a una de manera artesanal con carne madurada de primera calidad, los quesos y verduras más selectos y salsas elaboradas por ellos mismos.

El Perri Food, por su parte, abrió su primer local en Lucena (Luis Alberto de Cuenca, 67). Y no fue hasta no hace mucho cuando hizo lo propio en la capital (Alcalde Sanz Noguer, 17). No obstante, en este último sólo se pueden adquirir las hamburguesa y demás elaboraciones para recoger en local o pedirlas a domicilio a través de plataformas como Glovo, Uber o la web de El Perri Food.