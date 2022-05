La Era de Almedinilla, la mejor hospedería de España: premio 'Best of the Best' de TripAdvisor

La Era de Almedinilla es la mejor hospedería de España. Así lo acaba de reconocer TripAdvisor, el mayor portal de viajes del mundo, que ha otorgado su premio Best of the Best a este establecimiento cordobés y lo ha situado, además, en el número uno del ranking de pensiones y hostales de España entre una durísima competencia de miles de alojamientos.

"La verdad es que nos faltan palabras de agradecimiento a todas las personas que nos habéis estado apoyando desde el principio. ¡Gracias infinitas! De sobra sabéis que nuestro camino no ha sido siempre fácil", han celebrado los reponsables de La Era, que este año cumple su décimo aniversario.

El premio Lo mejor de lo mejor de Travellers'Choice es la máxima distinción que concede el portal. Tiene en cuenta la calidad y la cantidad de las opiniones y puntuaciones de los viajeros, y clasifica los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en categorías y áreas geográficas concretas, según las puntuaciones y opiniones de sus usuarios. Los ganadores de este premio se encuentran entre el 1% de los mejores perfiles de Tripadvisor.

La elección, informa el portal, se basa por tanto en la calidad y la cantidad de las opiniones y puntuaciones a lo largo de un período de 12 meses, así como en un proceso editorial adicional. Con el fin de cumplir los requisitos para obtener un premio, un establecimiento, negocio, destino o punto de interés debe llevar al menos 12 meses con un perfil en Tripadvisor, recibir una cantidad concreta de opiniones durante el período de evaluación de dicho premio y mantener o superar una puntuación de burbujas mínima.

La Era abrió hace una década y ocupa el espacio que los vecinos de Almedinilla utilizaban antaño para separar el grano de la paja. El establecimiento es de nueva construcción, pero reproduce el encanto de un antiguo cortijo andaluz en tres tipos de habitaciones: doble estándar, superior y junio. Una noche en la primera, con desayuno incluido, ronda los 89 euros.

"Nuestras habitaciones, todas con personalidad propia, dan la bienvenida con la calidez y tradición de la arquitectura andaluza, herencia romana y árabe. Suelos, azulejos y lavabos de barro cocido manual o viguerías de madera recuperada armonizan con las comodidades de nuestro tiempo", es la descripción que en TripAdvisor anima a reservar en La Era. "En nuestra bodega, podrás degustar una variada representación de las denominaciones de origen del país y alguna sugerencia local o regional. Relájate, disfruta de tu estancia con nosotros", proponen.

El establecimiento acumula 384 opiniones y la evaluación general es de cinco esferas, lo máximo disponible, tanto en cómputo general como en los apartados de ubicación, limpieza, servicio y relación calidad-precio.

Hace un mes, el prestigioso diario The Times incluía La Era entre los 20 mejores hoteles de Europa. El establecimiento cordobés ocupaba el número 17 de un ranking hecho a medida para quienes desean "reponerse de una ruptura o simplemente encontrar algo de paz y tranquilidad". Y solo aparecían otras tres propuestas españolas, todas en las islas: Menorca Experimental en el 9, Cap Rocat de Mallora en el 13 y Pleta de Mar, también en Mallorca, en el 19.