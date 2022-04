La hospedería rural La Era de Almedinilla (Córdoba), uno de los 20 mejores hoteles de Europa según The Times

¿Ganas de desconectar? Pues no hace falta viajar a la costa dálmata, ni a las islas griegas ni a la Provenza francesa. Y es que la hospedería rural La Era, ubicada en la localidad cordobesa de Almedinilla, en plena Subbética, acaba de ser incluido por un artículo del prestigioso diario The Times entre los 20 mejores de Europa. El establecimiento cordobés ocupa el número 17 de un ranking hecho a medida para quienes desean "reponerse de una ruptura o simplemente encontrar algo de paz y tranquilidad". Y solo aparecen otras tres propuestas españolas, todas en las islas: Menorca Experimental en el 9, Cap Rocat de Mallora en el 13 y Pleta de Mar, también en Mallorca, en el 19. After a loved-up break or just some peace and quiet? Lisa Grainger has the best stays for adults

"Aunque solo tiene dos estrellas, este hotel de siete habitaciones es increíblemente popular, gracias a la pasión de sus propietarios, quienes claramente se enorgullecen de las históricas paredes encaladas, las viejas vigas de roble y los pisos de terracota pulida", describe la editoria Lisa Grainger, autora del artículo.

La reportera también le dedica unas líneas a las habitaciones "estilo granja", que "son acogedoras y están decoradas con antigüedades locales". Y, por supuesto, a la "deliciosa comida", que se prepara con productos orgánicos de las granjas cercanas. Destaca, además, que "la zona está llena de cultura", pues "Córdoba está a 70 minutos y Granada a 50 minutos". "Las rutas de senderismo suben a las colinas y hay bicis eléctricas para las pistas".

El artículo destaca que cuatro noches de alojamiento y desayuno para dos personas está disponible por 1.284 libras, una suma en la que se incluyen vuelos y alquiler de coches.

En La Era, aparecer en este prestigioso ranking ha sido un "sorpresón mayúsculo". "Aunque uno no sepa ni papa de inglés, solo ver los hotelazos con los que compartimos dicho reportaje quita literalmente el hipo", han bromeado desde La Era, que han considerado que esto supone "sin duda una motivación extraordinaria para nuestro proyecto, para seguir mejorando y quizás, por qué no, para hacer que Almedinilla tenga uno de los mejores alojamientos del mundo mundial".

"Mientras eso llega o no llega, permitidnos no coger en el pellejo durante unos días", han bromeado los propietarios, que han agradecido "a todas las personas que durante todos estos años han tenido que ver, de una manera u otra, en que hoy por hoy estemos donde estamos". "Hay mucho esfuerzo detrás y para nosotros solos hubiera sido imposible", han expresado satisfechos.

La Era abrió hace una década y ocupa el espacio que los vecinos de Almedinilla utilizaban antaño para separar el grano de la paja. El establecimiento es de nueva construcción, pero reproduce el encanto de un antiguo cortijo andaluz en tres tipos de habitaciones: doble estándar, superior y junio. Una noche en la primera, con desayuno incluido, ronda los 89 euros.

Cuenta Davinia, una de las socias, que antes de la pandemia recibían "bastante turismo internacional", sobre todo ingleses, holandeses, alemanes y estadounidenses. Llegaban en coche, fundamentalmente desde Málaga, con la intención de desconectar. Y aquí lo conseguían y tenían la posibilidad de probar las especializades gastronómicas locales, que varían según la temporada, como el remojón de naranja, el salmorejo, el picadillo de tomate, las setas o la carne ecológica de un proveedor de Los Pedroches. The Times acaba de constatar que llegar hasta aquí merece mucho la pena.