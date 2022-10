La ensaladilla de Casa Pepe de la Judería, elegida la mejor de Córdoba

Alberto Muñoz es el foodie cordobés que está detrás del perfil de Instagram 'Comiendo en Córdoba', que cuenta con más de 8.000 followers.

Hace unos días proponía a sus seguidores elegir la Mejor Ensaladilla de Córdoba.

Primero eran los propios seguidores quienes debían nombrar los establecimientos donde elaboran sus favoritas. Y seguidamente se haría una votación en las que participaban todas ellas.

Cuatro fueron las ensaladillas que llegaron a la final y de entre ellas salió la vencedora.

"Esto no es ninguna competición. El único objetivo es conocer sitios nuevos y que probemos y disfrutemos mucho", aseguraba Alberto Muñoz. "Este listado no tiene nada que ver con mi opinión. De hecho, mis favoritas no están entre las finalistas y yo no he probado ninguna de las cuatro", advertía.

Casa Pepe de la Judería consiguió el primer puesto con 247 votos. La plata fue para Los Quintos, a muy poca distancia (243).

El tercer puesto tuvo como destinatario Cocedero La Torrecilla (103), que empató técnicamente en votos con Matraca Bistró (103). Ésta última fue bautizada por su creador, el chef Periko Ortega, como Ensaladilla Kiev frita y lleva papa pochada, zanahoria asada, huevo frito, edamame, jamón ibérico y espuma de ensaladilla. ¡Nada que ver con la receta más ortodoxa!