Dulce, salado, amargo, ácido, umami y... Los Pedroches, el sexto sabor

La provincia de Córdoba tiene el honor de albergar el sexto sabor. Amargo, ácido, salado, dulce, umamiy ahora... Los Pedroches. Pero, ¿a qué sabe una de las comarcas cordobesas con más riqueza gastronómica?

Esta mañana se ha presentado la campaña ‘Los Pedroches, el sexto sabor’, que está protagonizada por la actriz, modelo y presentadora cordobesa Eva Pedraza y en la que se pretende mostrar la calidad de los recursos gastronómicos de un territorio tan diverso con las experiencias que se pueden vivir en Los Pedroches.

La campaña representa la historia de los sabores y los relaciona con productos de la dehesa, del olivar, de la caza y del monte y se detiene en las elaboraciones relacionadas con las cocinas, con los obradores de repostería, con los secaderos de jamones, con las queserías e incluso con la gastronomía asociada a las fiestas.

Todo ello constituye un mundo de cinco sabores: salado, dulce, ácido, amargo y umami vinculados a los cinco sentidos y un sexto sabor, el de la experiencia, relacionado con el sexto sentido que se atribuye a los humanos.

Para Eva Pedraza ha sido "una maravilla" conocer parte de Los Pedroches a través de este rodaje y "aunque no me ha sorprendido porque ya conocía aspectos de su gastronomía, sí que he podido constatar la enorme diversidad de productos y la calidad y la excelencia que existe en un territorio que debemos conocer para que nuestros sentidos puedan vivir una experiencia de sabor y de vida única".

En este sentido, Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco y ha recalcado que esta campaña refleja a la perfección el trabajo nuestros ganaderos, agricultores, industriales, cocineros y empresarios vinculados a nuestras dehesas y a nuestros olivares y a todo lo que ofrece un entorno natural privilegiado. La campaña se complementa con distintas acciones en redes sociales que comenzarán la semana que viene.