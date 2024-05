Todo lo que debes saber para ir impecable a la Feria de Córdoba y no morir en el intento

Aún tienes tiempo para revisar tu armario, diseñar posibles outfits o salir a buscar ese complemento que te convertirá en el mejor vestido de la Feria de Córdoba.

No es necesario quemar la tarjeta para ir hecho un pincel. Lo principal es tener claro cuál es el dress code apropiado para cada momento y aquellas prendas que favorecen especialmente a tu físico.

La noche inaugural es la mejor ocasión para lucir tu look más elegante. La etiqueta se impone en esta velada en que muchas casetas ofrecen cenas exclusivas para sus socios o bien hayáis quedado un grupo de amigos para picar algo tras ver los fuegos artificiales ¡Recuerda que este año se adelantan a las 22:00!

Sea como fuere, los tonos oscuros se imponen al caer el sol. Trajes de chaqueta en azul marino, azul oscuro casi negro, negro o gris oscuro son un acierto seguro. No te compliques: una camisa blanca, celeste o azul de mil rayas diminutas combinan de fabula. Puedes jugar con los complementos. El pañuelo blanco va con todo y es garantía de éxito. ¡Y si no, opta por alguno con un estampado alegre pero discreto y que no se mate con la corbata!

Hablando de corbatas... Con una azul marino o negra vas correcto. Pero también puedes elegir alguna estampada, por ejemplo, en tonos rojizos, burdeos, morados o azulados. ¡Eso sí, en este caso, el pañuelo debe ser sí o sí blanco! o bien liso pero de uno de los colores que lleva la corbata. Hay mil combinaciones posibles.

¿Tirantes sí o no? No son preceptivos. No obstantes, si sueles llevarlos ¡adelante! pero que no sean en tonos estridentes.

Llegados a este punto, si ponerte traje no es lo tuyo ¡No desesperes! También puedes combinar una buena americana y camisa (en los tonos anteriormente citados) con unos chinos o incluso el clásico pantalón de pinzas gris. Un look muy college pero que tampoco desdice.

Por último hay que elegir zapatos. La clave es que sean oscuros. Unos Oxford ponen el broche de oro al conjunto, pero los mocasines en piel o ante también quedan espectaculares.

Y recuerda, los conjuntos en tonos tierra, piedra, blancos o beige son los elegidos para ir a la Feria de Nuestra Señora de la Salud por la mañana o por la tarde ¡Y hasta que el cuerpo aguante! La americana azul, en cualquiera de sus variedades, también está admitida.

Durante el Mayo Cordobés las temperaturas suelen comenzar a subir, así que busca chaquetas, camisas y pantalones en tejidos más ligeros para las horas centrales del día. El algodón y el lino te ayudarán a sobrellevar la canícula sin perder un ápice de elegancia y además traspiran muy bien.

Ahora sí, con estas tonalidades más discretas, puedes jugar con los colores de tus complementos siempre que tengan una coherencia. Lo mismo ocurre con el calzado: los mocasines en toda la gama de los marrones, beige, albero, azul marino y verde oscuro combinan genial, pero también hay hueco para esparteñas o sleepers de tonos más arriesgados.

Para un look más informal de día, debes saber que las guayaberas se llevan mucho. Las hay en mil colores y con el pantalón adecuado conforman un conjunto muy primaveral. ¡Antes de que preguntes! No, no es plan de llevarla con bermudas. ¡Estamos en El Arenal, no en el Paseo Marítimo de Fuengirola!