Tips para ir guapa y cómoda a la Feria de Córdoba

Ir espectacular a la Feria de Córdoba no tiene por qué ser sinónimo de incomodidad, capaz de aguarte y acortarte la fiesta.

Lo primero que debes saber es que no es obligatorio vestirte de flamenca para cumplir con el dress code de la Feria de Córdoba. Si te gusta y te apetece, adelante pero también hay otras fórmulas para ir muy folclórica sin lucir el outfit ortodoxo. Una buena falda de volantes de un color alegre con camisa básica que se ajuste a las formas femeninas puede resultar ideal. También un traje de pantalón y chaqueta con un mantoncillo estratégicamente fijado en el hombro es de lo más elegante.

Dicho lo cual, si vas a vestirte de gitana es importante que apuestes por tejidos de calidad, ligeros y que transpiren bien ¡Suele hacer calor en la Feria de Nuestra señora de la Salud en las horas centrales del día!

Opta por vestidos, ya sean flamencos o canasteros, que tengan un punto de elastano en su tejido, lo que te permitirá más libertad de movimiento y... ¡spolier! te facilitará el acceso al baño.

A la hora del peinado, lo ideal es que lo haga un profesional, pues la durabilidad del mismo será mayor. Un buen peluquero con productos antifrizz al alcance de su mano es tu mejor truco de magia para que el cabello luzca impecable.

Eso sí, no te obceques con los peinados de moda. Seguir las tendencias puede ser una buena estrategia a la hora de coger ideas, pero tu estilo debe imponerse siempre a las modas. ¿Peinados favorecedores y que nunca fallan? Moño bajo de bailarina y con efecto mojado en el frontal; coleta lateral y las trenzas de espiga con volumen y levemente deshechas.

En lo que al maquillaje respecta, más de lo mismo. Las tendencias son inspiración pero no religión. Un ojo bien marcado, con eyeliner, y sombreado en tonos tierra siempre, pero siempre, favorece. Tira de pestañas (o medio pestañas postizas), piel efecto glowy y labios en gama de rojos o buganvilla.

Al margen de que te maquilles tú misma o un profesional, intenta que en tu bolso o bolsillo no falten un perfilador nude (va con todo), una barra semi mate y rubor para retocar mejillas ¡Con esto estás salvada y a prueba de besos y roces!

Otro de los calvarios de las flamencas son los pies. Cada una sabe cuál es su nivel de aguante y de sacrificio, pero al margen de eso, evita los zapatos o las sandalias de tacón fino porque puede que te tengas que ir muy pronto a casa. Cálzate unas buenas esparteñas, cómodas pero que te darán altura o bien unos salones de tacón ancho y no demasiado elevado. Aún así, no te olvides llevar de apósitos para mitigar las ampollas ¡No ocupan mucho y evitarán que al día siguiente no puedas andar!