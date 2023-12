En vídeo: la curiosa forma de preparar las uvas de la suerte de un bar de Córdoba

No hace falta estar en la Puerta del Sol ni siquiera en la Plaza de las Tendillas para comerse las uvas de la suerte por todo lo alto. El mejor ejemplo lo encontramos en el Bar Los Chopos (María La Judía, cuyo equipo, liderado por los hermanos Morales, ha querido compartir con sus seguidores su particular receta para dar a este postre internacional un toque 100% cordobés: "¡La cuenta atrás hacia el 2024 ha comenzado! No te pierdas nuestro último vídeo, donde os enseñamos una manera diferente y cordobesa de preparar tus doce uvas para recibir el Año Nuevo. ¡Dale un toque especial a tu Nochevieja con Uvas Los Chopos y sorprende a todos en la última noche del año!".

Para elaborar este delicioso bocado vamos a necesitar uvas verdes de tamaño medio, azúcar blanquilla y vino blanco Dos Claveles de Toro Albalá. Lavamos y secamos las uvas y las metemos en un recipiente apto para congelador. Las rociamos con el azúcar y vertemos el vino encima. Cerramos el recipiente y lo metemos en el congelador unas tres horas y ya están lista para sacar y servir en copas de cóctel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BarLosChopos (@loschopos_1)

La ambrosía que llegó de Aguilar de la Frontera

El vino elegido por Álvaro Morales para la receta es un refrescante vino seco elaborado con uvas de vendimia temprana Pedro Ximénez, recogidas a finales de julio para obtener un vino fresco de aromas afrutados, con acidez y de baja graduación alcohólica. Tras seis meses guardado en depósitos de acero inoxidable, se embotella. Un vino blanco que sorprende por su intensidad aromática y su frescura.

Amarillo pálido con reflejos verdosos. Intenso, con notas a fruta fresca como la manzana y un leve toque a pera, albaricoque y plátano. Tras agitar destacan notas cítricas y un final a flores blancas. Seco con entrada muy redonda, suave y fresca a la vez, con una salinidad oculta que se va descubriendo de manera progresiva.

Es un delicioso vino para acompañar con marisco, pescados fritos, carnes blancas al horno y cremas frías. En las pastas y arroces es el mejor acompañante, ya que refresca el paladar.