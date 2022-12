Vega se retira temporalmente de los escenarios por 'un problema de salud físico que requiere más pruebas y descanso'

La cordobesa Vega deberá hacer un parón temporal en su carrera musical. Según ella misma ha confesado en sus redes sociales, algunos de los conciertos que tenía previstos dar próximamente han sido pospuestos debido a un problema de salud de la artista.

"Y de repente un día todo se ve borroso. Cuentas los días, meses y años que llevas tirando hacia delante por salvar los muebles que quedan y te topas con la realidad que te devuelve un espejo. Uno que ponen los médicos donde tu salud física pende de un hilo que sostiene lo que queda de ti. La vida obliga, para seguir viviendo. Necesito unos meses para recuperarme de un problema de salud físico que requiere mas pruebas y descanso", comenzaba diciendo en su perfil de Instagram.

Y continuaba diciendo: "He hecho una Gira Vertebrada maravillosa donde he disfrutado de vosotros a más no poder. También la hice con dolores no atendidos por mi parte. Me dejé el corazón en cada escenario, hoy sé que un poco la salud también. Mi fuerza de voluntad y el coraje que me caracteriza, un equipo que puso como siempre todo fácil, lo hizo posible. A veces una extrema tolerancia al dolor hace que tires y tires hasta que el cuerpo se rompe. Voy a pegarlo como pueda, eso es todo".

Sin embargo, la cordobesa ha querido explicar que no se trata de un adiós definitivo de los escenarios sino a corto plazo, si todo va bien: "Por ello todos los compromisos que teníamos para los próximos meses vamos aplazarlos. Me da una tristeza enorme en especial el concierto de León con todas sus entradas agotadas".

De hecho, ya hay fecha para su vuelta: "El 21 de abril retomaremos León vertebrándonos, y estoy segura de que será la mejor medicina". Así mismo, Vega ya ha aprovechado para felicitarle las Navidades por adelantado a sus seguidores: "Disculpad las molestias que todo esto pueda ocasionaros. Vuelvo al nido. Gracias por la comprensión.Felices Fiestas a todos, que disfrutéis de la familia y amigos. Os deseo salud, mucho amor y empatía.Hasta pronto".

Por supuesto, los mensajes de apoyo de compañeros de profesión y amigos no se han hecho esperar. Pastora Soler le respondía: "Mi niña bonita! Es sabio escucharnos y saber parar para volver con más fuerza! Aquí te esperamos! Todo mi amor". Mientras que Nuria Fergó no ha dudado en decirle: Amiga, lo importante eres tú. Cuídate, ponte bien y ya habrá tiempo de seguir disfrutando de ti y tu Arte, pero PRIMERO tú. Ganas de ti... siempre".

Por su parte, Almudena Navalón, esposa de Manuel Carrasco le aconsejaba: "A descansar Mer. Tq!".