Así suena 'Tencontrao', lo último de María José Llergo

El torrente creativo de María José Llergo es incesante, poderos e inmersivo en quien escucha cada una de sus canciones. La particularísima voz de la pozoalbense vuelve a sonar con su nuevo sencillo, Tencontrao.

"Es una canción dedicada a la energía femenina que me rodea en mi vida, y una celebración de la suerte que tengo de caminar con mi compañerita Laura Llamas y las mujeres de mi vida por donde quiera que el arte me lleve", explicaba Llergo en sus redes sociales con ocasión de su lanzamiento. "Llenáis mi vida de belleza, de fuerza inteligencia a tal nivel, que camino con la seguridad de que juntas nada malo puede pasar. La suerte es tenernos", añadía.

No obstante, entre todas las féminas que rodean a la famosa taruga hay una que la inspira especialmente, y así lo ha destacado: "Siento que tengo una suerte inmensa por tener en mi vida a mi Laura, una compañera con la que caminar de la mano por la vida, atravesando juntas lo bueno y lo malo. ¡Esta canción es una celebración de este vínculo!".

Así explicaba María José Llergo el título de su canción, dedicada a Laura Llamas, su manager: "Para mí es una fiesta constante vivir rodeada de la energía femenina de mis amigas, y compañeras, más bien, esto hace que mi vida en sí, sea una fiesta. Estoy enamorá de la belleza que esto conlleva y cuanto agradezco a la vida por ponerme una persona impresionante a mi vera le digo: tía, por fin tencontrao. Y sin más, le canto y comparto con ella lo mejor que tengo".

Por supuesto, no se ha hecho esperar el agradecimiento por parte de su particular musa: "Sin palabras para expresar lo que significa este regalo que me has hecho María José Llergo en forma de canción Tencontrao ¡Amiga, familia, compañera, te quiero!"Además, el estreno de este single ha coincidido con la semana en que se celebraba el Día de la Mujer: "Un tema que refleja lo afortunada que me siento de caminar junto a ti y estar rodeada de mujeres como tú: fuertes, poderosas, ultrabellas, valientes, de las que aprendo cada día y admiro. ¡Gracias a todas, os quiero, me hacéis mejor persona. Un canto de celebración de la belleza de la sororidad como motor vital!".