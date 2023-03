Salmorejo, flamenquín y albóndigas para Fernando Tejero en su vuelta a Córdoba

Fernando Tejero ha aprovechado sus compromisos profesionales en Córdoba para darse un buen homenaje gastronómico antes de su cita con el público en el Gran Teatro. Ayer se dejaba ver en uno de sus establecimientos favoritos, la Taberna de Chico Medina. Esta vez, el intérprete compartió mesa y mantel con su amigo el guionista montillano Juan Carlos Rubio.

Ambos se decantaron por algunos de los platos más identificativos de la cocina local. Así lo confirmaba su chef, Javier Medina: "Comieron salmorejo, flamenquín y albóndigas en caldo a la hierbabuena. De postre probaron nuestros pestiños, su copita de pedro ximénez, bombones y café con leche". Al tiempo que escribía en sus redes sociales: "Un placer tener en mi casa a Fernando Tejero y Juan Carlos Rubio disfrutando de la comida cordobesa. Gracias por la visita y nos vemos pronto".

No obstante, el protagonista de La que se avecina no es el único rostro famoso que ha disfrutado de la cocina de Medina en los últimos días. El conocido establecimiento sirvió la cena de Pasión Vega y su equipo que siguió al espectáculo Lorca Sonoro, protagonizado por la malagueña en el Gran Teatro. También se dejaban ver por el céntrico establecimiento los componentes del grupo Elefantes.

Fernando Tejero vuelve esta semana a Córdoba para llevar a cabo uno de los papeles más especiales de su carrera, el de narrador en El sueño de una noche en el Gran Teatro. Este concierto conmemorativo, que forma parte del programa con ocasión del 150 del Gran Teatro, tendrá lugar este sábado.

Se trata de un concierto Conmemorativo a cargo de la Orquesta Joven de Córdoba y del tenor cordobés Pablo García López.

La dirección y dramaturgia es, precisamente, de Juan Carlos Rubio y la dirección musical de David Fernández Caravaca. La selección de música es de David Fernández Caravaca, autor también del texto, al igual que Juan Carlos Rubio.

"Para mí el Gran Teatro significa mucho profesional y personalmente. Yo venía a este teatro cuando tenía gallinero. Me emociono porque he visto aquí también mis primeras películas. Entonces estar aquí en esta celebración, emocionalmente me toca mucho", ha reconocido Tejero durante la rueda de prensa previa al espectáculo.