Rocío Carrasco presentará el desfile del diseñador José Perea en Hinojosa del Duque

El próximo 28 de abril la Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque se convertirá en pasarela de excepción para acoger el desfile de uno de sus vecinos más ilustres, el diseñador José Perea. Los asistentes verán una retrospectiva de la obra de hinojoseño, de 2013 a 2023.

El desfile contará con una presentadora de excepción, Rocio Carrasco. Mientras que la cordobesa Anabel Dueñas, íntima amiga de la hija de Rocío Jurado, será la artista invitada. La música correrá a cargo de la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de Hinojosa del Duque.

Rocío Carrasco y el modisto cordobés protagonizaron uno de los grandes momentos de la televisión cuando durante el programa Mediafest Night Fever la sorprendió con un vestido en el que estaba estampado el rostro de la más grande y que la hija de Pedro Carrasco prometió exponer en el Museo Rocío Jurado de Chipiona. "Pero primero, si me está bien, me lo voy a poner yo", anunciaba Rocío, que se fundió con José en un cariñoso abrazo ante la mirada de sus compañeros de plató y el público asistente, que no paraba de aplaudir.

Autodidacta, el hinojoseño José Perea se ha convertido en uno de los diseñadores fetiches de Telecinco. Son muchos los programas de la cadena en que últimamente se han podido ver los trabajos del cordobés.

Perea consiguió alzarse como Mejor Nuevo Diseñador Nacional 2016-2017 gracias a su colección Albero. Desde entonces su nombre se ha hecho, por derecho y talento propio, un hueco en el panorama español de la moda.

Además, es famoso por su extraordinaria capacidad para elaborar un look completo en tiempo récord. Recientemente se convertía en noticia por el espectacular vestido de inspiración flamenca que creó, en apenas un par de horas, en la última edición de Simof. La pieza abrió el último desfile del evento, y todo lo que se recaudó fue donado a Banco de Alimentos.