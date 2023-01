Así vestiría de novia a Tamara Falcó el diseñador cordobés José Perea

Diseñador autodidacta, el hinojoseño José Perea se ha convertido en uno de los diseñadores fetiches de Telecinco. Son muchos los programas de la cadena en que últimamente se han podido ver los trabajos del cordobés.

Perea consiguió alzarse como Mejor Nuevo Diseñador Nacional 2016-2017 gracias a su colección Albero. Desde entonces su nombre se ha hecho, por derecho y talento propio, un hueco en el panorama español de la moda.

Tanto es así que el pasado sábado el programa Fiesta, de Telecinco, le lanzaba el reto de crear un vestido para Tamara Falcó antes de que acabara la emisión. Apenas tuvo una hora para poner el pie el vestido de los sueños de la Marquesa de Griñón en su gran día con Íñigo Onieva. Pero para el asombro del equipo de Fiesta y de los telespectadores llegó a tiempo.

Mientras enseñaba el boceto a la presentadora Emma García explicaba: "A la hora de crearlo he querido que ella estuviera contenta y que el diseñador pudiera crear en un día tan especial para ella. Yo la voy a poner de blanco y plata para que se sienta segura con el color, que es el color más acertado para una novia ¡Yo quiero que vaya de blanco!".

Y añadía: "Además deseo marcar su cintura. Tamara tiene una cintura muy bonita. Y voy a dejar que enseñe un hombro".

Sin perder la esencia

¿La inspiración? "He estado observando sus últimos looks, con los que probablemente esté más cómoda y voy a tirar por ahí. No obstante, voy a innovar con una cola bastante larga porque creo que es un día muy importante, que no va a olvidar jamás", afirmaba.

Tampoco se ha olvidado de que está vistiendo a una Grande de España: "Tamara es marquesa, tiene que cumplir con un protocolo y estar espectacular. ¡Yo sé que esta propuesta le va a encantar! Voy a ponerle una falda de pedrería y una manga grande, junto con una capa que le dará el toque de princesa. La parte del pecho irá bien ceñida para marcar silueta. Además, el vestido no va a pesar".

En menos de una hora -exactamente 40 minutos después- el cordobés hizo su aparición en plató descubriendo el secreto mejor guardado. Y los colaboradores no pudieron reprimir un grito unánime de admiración. "Hay muchos diseñadores con talento pero mi fortaleza es que puedes ver un diseño mío en tiempo récord", admitía con modestia Perea, quien explicó los detalles del vestido y puntualizó: "Yo le añadiría un velo".

"¡Qué bonito! ¡Es espectacular!", exclamaba Amor Romeira. Mientras que Ana María Aldón decía: "A mí me encanta. Me ha gustado mucho la propuesta y creo que le va a favorecer muchísimo".

Aurelio Manzano confesaba que "todos los diseñadores de este país se han puesto en contacto con la agencia de comunicación de Tamara para hacerle el vestido de novia". Mientras que el hinojoseño arrancaba las risas del público exclamando: "Pues yo puedo ir un día a casa de Tamara y si en una hora le hecho este vestido, ¡en una semana puedo hacerle 100!".