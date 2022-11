Pastelería San Rafael, protagonista del programa 'Aquí la tierra' de TVE

En las próximas semanas el obrador que tiene en el barrio de El Brillante Pastelería San Rafael se convertirá en protagonista de uno de los programas más famosos de TVE.

Así lo anunciaba Esperanza Romero, su gerente, en sus redes sociales: "Hoy ha venido a grabar al obrador el programa Aquí la Tierra de TVE. En unos días emitirán el programa y veréis cómo elaboramos nuestro pastel cordobés. Os avisaré cuando sepa fecha ¡Ha sido súper divertido!", así lo anunciaba Esperanza Romero, su gerente, en sus redes sociales.

Y la experiencia no ha podido ser mejor: "Pues me llamaron ellos porque nos buscaron por internet. Fue muy divertido. Les gustó mucho ver cómo se trabaja en un obrador artesano, con recetas de toda la vida", explica Esperanza. ¡Eso sí! Quien desee ver su intervención en el espacio televisivo deberá esperar un poco porque "no se emitirá hasta dentro de dos o tres semanas"

El programa sobre ciencia y futuro, presentado por Jacob Petrus y Quico Taronji, acerca también a los espectadores a los usos y costumbres gastronómicas de los más variados rincones del país.

Y en este caso, compartirán con la audiencia los entresijos del pastel cordobés que venden en Pastelería San Rafael (calle Concepción, 10 y calle Cardenal Portocarrero, 23).

Su fama le precede en el imaginario colectivo cordobés, pues son los creadores de los manoletes y llevan más de un siglo endulzando la vida de cordobeses y visitantes.

"Lo que tiene de especial nuestro pastel cordobés es el hojaldre, que es artesano. Parte del secreto también radica en el rebordeado y la terminación para que el hojaldre cruja", confiesa su gerente.

No obstante, al margen de su aparición en Aquí la Tierra, el equipo de Pastelería San Rafael está de celebración por más motivos: "Tal día cómo hoy, hace dos años, acabábamos de terminar la reforma y todo estaba listo para abrir. Hace dos años de la reapertura y seguimos teniendo la misma ilusión ¡No os perdáis las sorpresas que iremos anunciando estos días porque es de bien nacido, ser agradecido!"