Palomo Spain: 'Recuerdo una infancia muy feliz en Posadas, a mí todo el mundo me quería'

Planeta Calleja, el espacio que el presentador leonés capitanea en Cuatro, ha tenido como protagonista esta semana a Palomo Spain.

El diseñador maleno adelantaba en sus redes sociales: "Millones de gracias a Jesús Calleja por este maravilloso sueño que me habéis regalado! No puedo expresar lo afortunado que me siento de haber vivido esta experiencia y de haber podido compartir la mía! Se acabaron los looks y las aventuras, pero pronto podremos ver todos lo que pasó en Laponia".

Estuvieron varios días en Finlandia paseando entre la nieve, surcando lagos helados y dando de comer a los renos, entre otras actividades.

Envuelto en pieles y ropa de diseño ha rememorado sus primeros años en su pueblo: "Pues la verdad es que recuerdo una infancia muy feliz en Posadas. Era un niño diferente, un poco raro, pero en el pueblo siempre me han querido mucho. Todo el mundo me quería".

Igualmente, relata cómo ha vivido con naturalidad su condición sexual: "Me han llamado marica más de 20.000 veces. Lo típico de un pueblo.... Pero vamos, que no he sido un niño triste. Al contrario, en mi casa siempre me han dado toda la libertad del mundo. Yo he crecido oyendo: "Cuando seas mayor y tengas novia o novio... Y me he visto diferente, pero siempre me he sentido especial.

Y continúa diciendo: "Me llamaban marica porque desde pequeño fui diferente: no jugaba al fútbol, me encantaba la moda, jugaba con las Barbies, dibujaba vestiditos todo el tiempo, me encantaba coser. Y en el cole siempre que me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía que diseñador de moda".

Con mucho sentido del humor confesaba a Calleja: "He tenido claro desde muy pequeño que me gustaban los hombres. En mi pueblo he sacado del armario a cinco o seis. Yo era muy moderno, una especie de oráculo. No era un marica reprimido sino todo lo contrario. Yo he sido muy popular y he sacado a mucho hetero del armario ¡Y eso me encanta!".

También muestra sus satisfacción al hablar de su colegio: "Sé que en la escuela a la que fui en Posadas hay un wall of fame mío. Me consta que están muy orgullosos de mí".

Pasarela improvisada

Sin duda, es ya uno de los programas más espectaculares de la temporada y a buen seguro que los espectadores han disfrutado de las mil y una aventuras que han vivido ambos en esta tierra tan bella como remota.

Tampoco faltaron momentos desternillantes como en el que el cordobés se deja ver caminando por la nieve con un espectacular abrigo de su firma, que provoca que Calleja le asigne el sobrenombre de Yeti.

O cuando ambos cruzan un lago helado sobre potentes motos de nieve. Además, se dejarán llevar por las aguas de un río flotando hasta la frontera con Rusia....

De hecho, también han tenido tiempo para llevar a cabo en su alojamiento un improvisado desfile en que el presentador ha lucido con desparpajo vario modelos de Palomo Spain. Entre ellos, un mono bicolor blanco y negro que en su día sacó en uno de sus conciertos el famoso cantante Harry Style, declarado admirador del diseñador cordobés.

"Mi primer trabajo de modelo en Laponia que ha fichado Palomo Spain. ¿Como me veis?", interpelaba el leonés a sus seguidores de Instagram mientras compartía el vídeo del gran momento.

"¡Un tío brillante!", le respondió el cordobés.

"¡Soy tu muso!", concluía Calleja.