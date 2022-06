Palomo Spain seduce con un mono psicodélico al cantante Harry Style

Los diseños de Palomo Spain hace ya mucho que han traspasado fronteras. Los estilistas de las celebrities tienen ya al de Posadas en su lista de propuestas VIPS para vestir a las estrellas del cine, la música y la moda.

El último en rendirse al talento del cordobés ha sido el famoso cantante Harry Style, que durante su último concierto en Londres lució un mono de manga larga bicolor en blanco y negro firmado por Palomo. Si bien no es la primera vez que luce una de sus creaciones, el intérprete ya se puso algunas durante su gira de 2018.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PALOMO (@palomospain)

La ocasión bien merecía un outfit de lujo. Se trataba de su actuación en el Capital Summertime Ball, un mini-festival organizado por la emisora de radio Capital en Londres y que se suele celebrar el primer o segundo sábado o domingo de junio

La pieza pertenece a la Colección Tiburón Primavera/Verano 2022, como indicaba el propio diseñador en su perfil de Instagram.

No obstante, no sólo el ex integrante de la banda británica One Direction se ha enamorado de este mono. Otros rostros famosos, como el actor Paco León, le comentaba en Instagram: "¡Jo, ese lo quería yo también!". Igualmente, recibía el aplauso virtual de la modelo Laura Ponte o la tertuliana Bibiana Fernández.

Sin duda, el creador de Posadas está en uno de sus mejores momentos profesionales después de vestir a Chanel, la representante española en Eurovisión con un traje hecho a mano con más de 50.000 cristales Swarovski que han sido cosidos uno a uno en su taller de Posadas