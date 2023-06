La Granjuela, el pueblo de Córdoba donde se peregrina en busca del mejor pulpo

Ya no es necesario cruzarse media España para darse un festín del mejor pulpo. Basta con hacer una escapada a La Granjuela, a una hora escasa en coche desde la capital. Este municipio del Alto Guadiato, de apenas 500 habitantes, puede presumir de uno de sus establecimientos señeros: Bar Córdoba (Gran capitán, 20).

Pero que el nombre no engañe al comensal, pues son precisamente los platos basados en la gastronomía gallega los que le han granjeado su buena y merecida fama. Yolanda Monterroso y Jesús Vázquez están al frente del negocio desde hace más de 20 años, pero ha sido durante la última década cuando su popularidad ha crecido como la espuma.

Sirven un pulpo a la gallega jugoso y exquisito que viene directamente de las Rías Altas, concretamente de la localidad coruñesa de Camariñas. ¡Eso sí! Aviso a navegantes porque al tardar aproximadamente tres horas en cocerse, lo ideal para garantizarse que haya raciones disponibles es encargarlo previamente. Lo mismo ocurre con los arroces caldosos con marisco, bogavante, carabinero o la mariscada.

No obstante, si por algo se caracteriza el establecimiento es por que muchas de sus elaboraciones se hacen en el momento.

Otro de los platos que más fama tienen en la casa son las zamburiñas, la ensalada de gambas y pulpo, sus croquetas de diferentes tipos, y el lechón típico de la zona, que se puede pedir solo o con patatas. Y por supuesto las puntas de solomillo con salsa de Cabrales.

También merece la pena probar -y si es en compañía de un buen vino, mejor- cualquiera de los cortes de carne a la brasa, ya sea de vaca, ternera o de cerdo ibérico. Ante la duda, la parrillada mixta es una suculenta opción.

Con esta oferta gastronómica no es de extrañar que vengan clientes de todas partes de la geografía cordobesa -sobre todo de Peñarroya, Pozoblanco y la capital- e incluso pacense. No en vano, es habitual ver a muchos comensales procedentes de Azuaga, a quienes no les importan recorrer los poco más de 40 kilómetros que separan a ambos municipios.