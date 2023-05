José Antonio Avilés prueba suerte como heladero en Córdoba

Más de un transeúnte mira varias veces asombrado o vuelve sobre sus pasos cuando atisba a ver al mismísimo José Antonio Avilés sirviendo helado en la calle Deanes de Córdoba. Y es que el colaborador televisivo abrió hace unos meses un pequeño establecimiento a la altura del número 13, que precisamente ha tomado el nombre de la propia dirección. Tiene como vecinos a establecimientos tan famosos como Patio Romano o Casa Pepe de la Judería

En este recoleto local no sólo venden helados, sino también pasteles, bebidas frías, café, zumos naturales y sandwiches.

En poco tiempo, Avilés se ha convertido en empresario y en un tendero más que gusta de hacer vida en el barrio de la Judería y atender a sus clientes siempre que sus compromisos en televisión se lo permiten. De hecho, no es raro verlo barriendo la puerta del local o acomodando los productos en el interior.

No son pocas las instantáneas que comparte en sus redes sociales de su día a día en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral. "Alejarse para ser feliz. Me encanta esta foto de hace unos días en mi heladería…", escribía en una de sus últimas imágenes en Instagram.

Parece ser que el tertuliano de Sálvame ha decidido diversificar su carrera laboral más allá de la televisión. Además, lo hecho en Córdoba, en la ciudad que reside actualmente a pesar de ser natural del pueblo de Almodóvar del Río.

Así pues, se abre un nuevo capítulo profesional para Avilés, que recientemente y ante el anuncio del programa presentado por Jorge Javier Vázquez compartía con sus seguidores el siguiente mensaje: "Hace tiempo que cambié mi forma de pensar en cuanto a lo profesional, la cancelación de Viva La Vida la viví de una forma bastante agónica. Significó despedirme del programa que me dio la oportunidad de entreteneros y contaron muchas cosas de los personajes del mundo del corazón e incluso propias, cerrar aquella etapa me causó dolor, dejaba a mi programa y sobre todo dejaba a gente que para mí a día de hoy son familia. Llego la incertidumbre de no saber qué sería de mí e incluso caí en la tristeza absoluta porque no sabía si iba a volver a sentarme delante de una cámara para contaros noticias….

El almodovense continuaba diciendo: "Hace unos días me confirmaban que el programa que me acogió después de esta aventura que os he contado se cancelaba y volví a pensar que podría repetirse todo lo que viví, pero algo me hizo reaccionar y pensar que él mundo no se acababa, me sorprendí yo mismo de la madurez que había alcanzado en cuanto a este tema. Esto me lo hubiesen dicho hace cuatro meses y estaría fatal pero no es así, estoy bien, tengo ganas de proyectos nuevos y sobre todo no estoy asustado…. Con esta forma de pensar he conseguido ser feliz puesto que no necesito un trabajo para estar bien conmigo mismo. Sólo necesito tener a mi gente y sobre todo seguir aprendiendo a dar las gracias a quien me descubrió y me dio la gran oportunidad de formar parte de las casa de muchos españoles, a las productoras que me han contratado durante estos años, a los directores que han confiado en mí, a mi familia por aguantarme todo lo que me han aguantado , a mi representante por siempre estar al pie del cañón y sobre todo a todos los que de forma incondicional han acompañado desde casa a todos los programas en los que he participado…. Mediaset, gracias por haber contado conmigo durante estos años".