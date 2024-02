Jorge Ruiz (Maldita Nerea): "Tener que reinventarme en cada disco implica que sigo siendo un niño"

Hace ya mucho tiempo que Maldita Nerea no sólo descubrió el secreto de las tortugas, sino la fórmula para convertirse en un fenómeno de masas que trasciende edades, lugares y estilos. Este sábado, la banda liderada por Jorge Ruiz llega a la Sala Impala de Córdoba con el firme propósito de que "se cante mucho". El murciano y su grupo amenazan con dejar sueltos todos esos "seres maravillosos" que pueblan el universo de su último disco, que veía la luz el pasado mes de noviembre y que los llevará de gira por la piel de toro.

"Todos los seres humanos son, por naturaleza, seres maravillosos al nacer. He jugado con ese concepto. Y luego cada canción tiene un concepto y cada concepto, un personaje. De hecho, en la ilustración del álbum esos seres maravillosos son esas criaturas que orbitan en torno a la tortuga y que tienen que ver con cada canción", explica Ruiz acerca de su último proyecto.

-¿Cuál es la fórmula para gustar a todo el público?

-Es bastante difícil porque es muy poliédrico el asunto: por un lado intento hablar de temas que son bastantes trascendentales para el ser humano, pero que tengan un fondo de sentido y que tú puedas desglosar y te sea útil. Me gusta el pop, las melodías con vocación de ser universales, que se recuerden siempre. ¡Qué eso no es equivalente a fácil!

Huyo de lo efímero porque no es lo mío

-¿Sus seguidores encuentran respuestas en sus canciones?

-Sí. Yo soy poeta y me encanta que los versos rimen bien y con sentido... Son palabras, son metáforas y todo eso ha acompañado al ser humano desde el principio de la escritura. Y la melodía es algo ancestral que está entre nosotros desde tiempos inmemoriales. Un mensaje dado musicalmente tiene mayor posibilidad de alcance. Así que si puedes unir una melodía que te guste con una letra que puedas recordar -y esto ocurre con la poesía- consigues que la gente lo cante. Eso hace que se produzcan momentos mágicos como el que tuvo lugar hace poco en el concierto que dimos en el Wizink Center de Madrid

-Suele decir que vive "del disco que está por venir"... ¿cómo se enfrenta un artista a la crisis de la industria musical y del papel en blanco?

-La industria discográfica está en un momento muy boyante porque lo del streaming es un maná. Es incluso más grande que en la época del cd, pero es imposible absorber tanta creatividad. 100.000 canciones a la semana no hay mercado que las soporte. Sobrevivir a algo así cada vez cuesta más porque la gente va muy deprisa y nuestro producto está basado en ir lento. No obstante, mientras tengamos una buena canción, sobreviviremos. La canción siguiente para mí es la manera de decir que el ser humano tiene que tener la capacidad de reinventarse porque el medio ambiente en que vive es tremendamente cambiante y, sin embargo, el cerebro humano, en ese sentido, nos engaña para que nos quedemos como estamos, para que ahorremos energía. No obstante, es un órgano hecho para crear. ¡Eso para mí es una buena noticia! Pues el hecho de que deba reinventarme en cada disco, implica que sigo siendo un niño.

-¿Se puede vivir de la música al margen de las grande discográficas?

-Sí, por supuesto. De hecho, últimamente es muy común porque no llegan a todo. De hecho hay fenómenos muy grandes, como Bizarrap, que son independientes.

Mientras tengamos una buena canción, sobreviviremos

-Tras desaparecer los programas de televisión especializados, ¿cuál es la fórmula de promoción más efectiva para un cantante?

-El móvil es el plató. Hay artistas que están haciendo su carrera sólo con el móvil. Ya no dependen de los medios de comunicación tradicionales. De ahí la necesidad de reinvención de los medios. Lo que sí depende de nosotros es el producto. Yo soy un poeta que hace melodías con letras encima, y que además cuenta con un equipo, de primer nivel, que lo respalda. No tengo una gran voz ni soy un virtuoso pero si consigo adaptarme otra vez -como he hecho en los discos anteriores- pues podré sobrevivir. Es la ley de la naturaleza pero aplicada a un sector completo.

-¿Varía la reacción del público de una ciudad a otra en sus conciertos?

-Sí, el público es muy diferente. Mi música tiene mucha música y mucho contenido. Y no sé si es esa la razón o es otra pero en Andalucía vamos más despacio que en otras zonas. De hecho yo cuido mucho a Andalucía y elijo con mucho detenimiento las fechas, los recintos y los momentos de ir. A Córdoba hace mucho que no iba. Con él disco 'Fácil' actuamos en Córdoba y fue el mejor concierto de la gira. Siempre quiero ir a Córdoba. Para nosotros el concierto en la Sala Impala ya es un éxito a nivel de números pero lo importante es lo que va a pasar dentro. ¡Creo que se va a cantar mucho esa noche!

La suerte de mi vida es mi chica, que es la persona a la que más admiro y de la que más aprendo

-¿Genera la misma satisfacción llenar el Wizink Center que una sala más pequeña?

-La magia se puede dar o no. Emocionalmente el reto es el mismo. Y hay una letra nuestra que dice: "La vida se vive mejor en bares pequeños". Además, Maldita Nerea tiene que empezar de cero cada vez. Y es muy sano que esto pase y nosotros lo vivimos con una ilusión muy similar.

-Asegura que se siente un afortunado, ¿cuál es la suerte de su vida?

-La suerte de mi vida es mi chica, que es la persona a la que más admiro, con la que más tiempo estoy y de la que más aprendo. Además, me ha dado a mis hijos y la vida que tengo. Es mi principal fuente de energía, no sólo de inspiración.

-Hablando de inspiración... ¿dónde la encuentra?

-Básicamente en los seres que me rodean. Creo que casi todas las canciones del mundo son autobiográficas, aunque sea por defecto. Yo vivo rodeado de amor e intento crear entretenimiento pero con un mensaje profundo aunque tú no lo sepas. Quiero generar encuentro. La música es encuentro. Huyo de lo efímero porque no es lo mío.