Jesús Sánchez: la ruta 'gastro' de un tres Estrellas Michelín por Córdoba

Como buen gourmand, el chef Jesús Sánchez no podía irse de Córdoba sin dar buena cuenta de su gastronomía, ya sea en su versión más clásica o en la más tradicional.

El invitado estrella de la VIII edición de Córdoba Califato Gourmet conquistó no sólo con sus habilidades culinarias, sino con su sencillez a profesionales del sector, foodies y comensales tanto de la cena que se sirvió anoche a ocho manos en el Círculo de la Amistad, como en la rueda de prensa y posterior show cooking que tuvo lugar esta mañana en la institución.

El dueño del Cenador de Amos, distinguido con tres Estrellas Michelín, aprovechó su paso por Córdoba para reencontrarse con colegas como Paco Morales y Juanjo Ruiz, chefs de Noor Restaurant y La Casa de Manolete Bistró, respectivamente.

Comerse Córdoba

Durante la primera jornada se recreó a la hora almuerzo en el palacete de la Avenida de Cervantes, donde disfrutó del menú degustación.

"¡Jesús es que es muy amigo nuestro!! Le tenemos muchísimo cariño. De hecho, hay algún plato de nuestra carta inspirado en él, como el perfecto de foie, al que nosotros le damos nuestro toque de la tierra y lo hacemos al amontillado", confiesa Remedios Romero, directora de La Casa de Manolete Bistró.

Por su parte, Paco Morales ejerció de cicerone de lujo con el cocinero cántabro no sólo en Califato In The Street, en que ambos formaron parte del jurado eligiendo las mejores tapas de los establecimientos participantes.

También se llevó a Sánchez a uno de los lugares más castizos y con más solera de la ciudad, la Taberna San Miguel Casa El Pisto. En su barra, ambos dieron buena cuenta del jamón ibérico, el atún encebollado y de las croquetas de rabo de toro, que conquistaron.