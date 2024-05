Fran, el otro Morales que ya apunta maneras de estrella de la gastronomía

La nueva hornada, nunca mejor dicho, de los Morales viene pisando fuerte. Fran Morales, sobrino del chef Paco Morales, acaba de ser distinguido por el prestigioso Basque Culinary Center como uno de Los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2024.

Los miembros de lista abarcan un gran abanico de perfiles sectoriales que se distribuyen en las siguientes categorías: Restauración, Producción, Sector del vino y bebidas, Comunicación, Startups, Investigación, Panadería/Pastelería y nuevos perfiles profesionales.

Este ranking "reconoce el trabajo de todas aquellas personas que trabajan día a día por generar un cambio positivo a través de la Gastronomía. Esta recopilación recoge voces diversas y firmes que exploran cuál será el futuro de un sector que ofrece posibilidades ilimitadas", como apuntan desde el propio Basque Culinary Center.

A sus 30 años es la mano derecha de Paola Gualandi, jefa de cocina de Noor Restaurant, pero también es responsable de diseño e impresión 3D, moldes de silicona, etc, en el famoso establecimiento de Cañero.

"Es de agradecer, la verdad, que reconozcan la trayectoria que tengo en este caso enfocada más al diseño 3D e impresión, ya que hace diez años -cuando empezamos con todo este tema- no había realmente referentes en este sector", dice Fran, quien reconoce que con la llegada de esta distinción su familia "está contenta. ¡Cómo no! Orgullosos".

Su vínculo con los fogones viene desde que tiene memoria: "Prácticamente desde que nací estoy dentro de este mundo de la gastronomía, empezando en el Asador de Nati, ya que yo crecí directamente allí y siempre me rodeó este mundo".

Pero no sería hasta su llegada al equipo de su famoso tío cuando comenzara su relación con esta suerte de artesanía digital: "La inclusión de las piezas 3D en el restaurante fue una iniciativa de Paco. De hecho, él es quien me habla de que necesitaba alguien que le llevase este apartado y es cuando yo empiezo a interesarme por él y a aprender todo lo que se a día de hoy". No obstante, apunta: "El universo Noor yo creo que sí se entendería sin las piezas 3D. Al final este apartado dentro de Noor es un grano de arena más dentro de un desierto de muchas muchas cosas y detalles. Pero sí que actualmente lo usamos bastante en el restaurante no solo para piezas finales que están en la sala o forman parte del servicio, sino para piezas internas nuestras".

El proceso creativo -como todo en el Templo de la Luz- arranca de un engranaje perfecto con Paco y Paola al frente: "Normalmente partimos de una idea que tenemos de cómo hacer algo. Siempre hablo de un proceso creativo de tres personas. Tenemos ideas, diseñamos, corregimos, perfeccionamos, descartamos y así nos vamos aproximando al diseño o la pieza final. Pero la decisión final la toma Paco en conjunto con Paola".

Y Fran nos revela dónde y cómo da forma a sus creaciones: "Tenemos nuestras impresoras 3D en el restaurante y aquí mismo fabricamos las piezas, y el material utilizado es el PLA, que proviene de las plantas y puede estar en contacto con alimentos".