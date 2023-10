Fernando Tejero regresará al Gran Teatro de Córdoba con el estreno nacional de 'Camino al zoo'

Fernando Tejero demostrará, en vísperas de la Navidad, que sí es sobradamente profeta en su tierra. Con motivo del 150º Aniversario, el Gran Teatro acogerá el estreno nacional de la obra Camino al Zoo de Edward Albee. La cita es el próximo 22 de diciembre a las 20:00. Las entradas ya están a la venta y su precio oscila entre los 11 y los 27 euros.

Los actores Daniel Muriel y Mabel del Pozo acompañarán al cordobés sobre las tablas, en una versión dirigida por Juan Carlos Rubio.

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

La obra comienza con Homelife y ofrece una mirada reveladora al inestable matrimonio de Peter y Ann, sus brutales intentos de comunicarse y la soledad dentro de su vida compartida. La tensión aumenta en el siguiente acto, The Zoo Story. Mientras lee en un banco de Central Park, un extraño se acerca a Peter y declara que ha "estado en el zoológico". El hombre, Jerry, comienza a contar una historia tras otra, profundizando en la vida de Peter e intentando usurpar, sin duda, su propio lugar en ese banco, en ese parque.

"Dirigir un nuevo espectáculo es siempre motivo de felicidad. Pero cuando, además, con ese nuevo espectáculo cumples varios sueños, la alegría se multiplica. Desde el comienzo de mi carrera soñécon enfrentarme a un texto de Edward Albee, uno de los grandes genios de la literatura dramática", ha declarado Juan Carlos Rubio.

Por otra parte ha puntualizado que "necesitaba unos actores extraordinarios para interpretar a unos protagonistas extraordinarios". El director aclara: "El primero, alguien con quien, al igual que con Albee, llevaba muchos años soñando colaborar. Fernando Tejero es capaz de dotar de humanidad y de una asombrosa fragilidad a cualquier personaje que aborde. Es un intérprete súper dotado tanto para la comediacomo para el drama. Y esa es una cualidad reservada solo a los más grandes". Y ha añadido: "A continuación pensé inmediatamente en mi querido Dani Muriel. He tenido la inmensa fortuna de dirigirle envarias ocasiones y no me deja de sorprender su inmenso talento y versatilidad. Solo nos quedabaencontrarla a ella. Mabel del Pozo es una actriz portentosa y carismática.".

