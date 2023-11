Eva González sopla las velas de su 43º cumpleaños en Córdoba

Un divertido fin de semana entre amigos en una impresionante casa rural. Ese ha dio el plan de cumpleaños de Eva González. La presentadora de La Voz ha disfrutado de las comodidades y maravillosas vista de Villa Aljaral, ubicada en la urbanización de Las Jaras.

"Mis amigos. Los que siempre están. Que más se puede pedir? Gracias por un finde maravilloso. Os quiero más y exploto", escribía la ex Miss España en redes sociales junto a la foto de sus amigos. Entre ellos estaban Rocío Martín Berrocal y María José Suárez. De hecho, esta última le respondía: "Y van pasando los años, y seguimos celebrando juntas con pájaras, topos y hermandad y ¿si te quiero que hago? ¿Me mato?".

"Qué alegría me da volver aquí", decía la propia María José con ocasión de su regreso a Villa Aljaral, para seguidamente compartir con sus seguidores su hazaña culinaria: "Hoy me ha tocado a mí. ¡A ver cómo sale para 13! Miss You Álvaro Muñoz Escassi". Y es que en esta ocasión el jinete no la pudo acompañar en su escapada cordobesa.

No obstante, el participante de la última edición de Masterchef Celebrity disfrutó de este paradisíaco enclave en la sierra cordobesa junto a su novia a finales del año pasado. Unas mini vacaciones que dieron mucho de sí. De hecho se pudo ver a Muñoz Escassi ejerciendo de consumado cocinero e incluso se atrevió a asar un cordero al aire libre a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Por su parte, la hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal se dejó ver ayer por el centro de Córdoba probando las deliciosas especialidades de El Bar de Paco Morales, tras lo que puso rumbo a la casa rural en que iban a pasar el fin de semana. "Aquí tenemos a esta mujer haciéndonos un arroz. Esta mujer directa a Masterchef", bromeaba Rocío con un vídeo que ha subido a sus redes sociales y en que se puede ver a la ex Miss España haciendo la comida.

Por su parte, desde las redes de Villa Aljaral les dejaban un cariñoso mensaje: "Mil gracias por elegirnos para celebrar un día tan especial. Habéis llenado de alegría y de buen rollo. Nuestras puertas están abiertas para vosotros siempre que queráis regresar".

Villa Aljaral es una espectacular casa de campo con piscina privada, chimenea, climatización, wifi, recepción 24 horas, jardín y aparcamiento privado, según reza en el portal de reservas Booking. Por su ubicación, en la urbanización de Las Jaras (Carretera de Villaviciosa), es perfecta para salir a practicar senderismo, pesca y piragüismo.