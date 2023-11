María José Suárez regresa a Villa Aljaral, su particular paraíso cordobés

María José Suárez ha aprovechado el fin de semana para hacer una escapada con amiga a Villa Aljaral, un lujoso alojamiento en la urbanización cordobesa de Las Jaras. Entre sus acompañantes está Rocío Martín Berrocal, una de sus íntimas y habituales de sus planes más divertidos.

La hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal se dejó ver ayer por el centro de Córdoba probando las deliciosas especialidades de El Bar de Paco Morales, tras lo que puso rumbo a la casa rural en que iban a pasar el fin de semana. "Aquí tenemos a esta mujer haciéndonos un arroz. Esta mujer directa a Masterchef", bromeaba Rocío con un vídeo que ha subido a sus redes sociales y en que se puede ver a la ex Miss España haciendo la comida.

"Qué alegría me da volver aquí", decía la propia María José con ocasión de su regreso a Villa Aljaral, para seguidamente compartir con sus seguidores su hazaña culinaria: "Hoy me ha tocado a mí. ¡A ver cómo sale para 13! Miss You Álvaro Muñoz Escassi". Y es que en esta ocasión el jinete no la pudo acompañar en su escapada cordobesa.

No obstante, el participante de la última edición de Masterchef Celebrity disfrutó de este paradisíaco enclave en la sierra cordobesa junto a su novia a finales del año pasado. Unas mini vacaciones que dieron mucho de sí. De hecho se pudo ver a Muñoz Escassi ejerciendo de consumado cocinero e incluso se atrevió a asar un cordero al aire libre a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Villa Aljaral es una espectacular casa de campo con piscina privada, chimenea, climatización, wifi, recepción 24 horas, jardín y aparcamiento privado, según reza en el portal de reservas Booking.

La villa -con capacidad para 15 personas- tiene cinco dormitorios, cuatro baños, comedor, cocina totalmente equipada y patio con vistas a la piscina. Además, los más pequeños pueden pasárselo en grande en su parque infantil.

Por su ubicación, en la urbanización de Las Jaras (Carretera de Villaviciosa), es perfecta para salir a practicar senderismo, pesca y piragüismo.

