Día Internacional de la Hamburguesa: Los mejores sitios para comerlas en Córdoba

¡Feliz Día Internacional de la Hamburguesa a todos! Pocos son quienes se resisten a ese filete más o menos grueso a base de carne picada y sazonada. El aderezo, como el tipo de carne (vacuno, cerdo, pollo, atún, salmón o incluso tofu) depende del establecimiento que escojamos.

Por eso hemos seleccionado ocho auténticos templos hamburgueseros en Córdoba. Lugares clásicos, de vanguardia, rompedores, elegantes... pero que comparten su pasión por ingredientes de primer nivel y la artesanía. Del pan a las salsas son elaborados, en muchos casos, por ellos mismos.

Si hay uno que tenga fama dentro y fuera de Córdoba es Raza y Dehesa (Gran Capitán, 48). Su carta incluye, no sólo sus famosas hamburguesas, sino cortes de carne que son auténticas joyas de las que disfrutar tras pasar por sus brasas, en las que emplean hasta cinco tipos de leñas naturales. El otro gran protagonista es el atún en diferentes elaboraciones, así como bocadillos que son una fiesta para el paladar, ensaladas que se alejan de lo común y entrantes auténticamente chispeantes. Cervezas artesanas, vinos y tres postres sorprendentes completan la oferta gastronómica de este templo de la cocina consciente ¡Bienvenidos al templo del slow food!.

Las hamburguesas de Jesús Barranco tiene su réplica en el Mercado Victoria. Allí también elaboran -si bien tienen menos variedades- las suculentas creaciones del chef egabrense.

No sólo el público sino los más reputados 'foodies' locales se han rendido a las elaboraciones de este nuevo establecimiento especializado en hamburguesas, perritos calientes y pollo asado. Los amantes del mejor fast good deben apuntar una dirección: C. Arcos de la Frontera, S/N (frente a la Iglesia de la Virgen de Fátima). La originalidad de Gamberra Burger & Chicken estriba en una valiente vuelta a los orígenes de la hamburguesa 'made in USA', es decir la smashed burger o hamburguesa aplastada, una técnica que mejora notablemente el bocado final y consistente en formar los discos de carne picada aplastándola directamente sobre la plancha. Los cordobeses doblan la apuesta, ya ganadora de por sí, con patatas fritas naturales cortadas en bastones gruesos y recién hechas. Y... ¡Aviso! muchas de las hamburguesas tienen su réplica en perrito. Además en la carta no faltan finger, quesadillas y un pollo asado realmente delicioso ¡Oh yeeeeaaaah!

Boxer Food proporciona placer por partida doble pues cuenta con dos sedes: Medina Azahara y Reyes Católicos, 5. Su creación surgió del amor de varios jóvenes por la hamburguesa perfecta y decidieron montar un establecimiento que fuera un referente en street food. Actualmente tiene locales en Palencia, Cáceres o Montoro entre otros, pero su carta está muy influenciada por la historia de amor con Córdoba. No hay más que probar la hamburguesa Balita Lozano: pan brioche con rabo de toro estofado en su interior o las patatas califales, aderezadas con varios tipos de queso y rabo de toro desmigado.

Quienes acudan a Vaquena Burger (Virgen del Perpetuo Socorro, 2) deben saber que no se van a encontrar una hamburguesería al uso. Nada de fast food en este llamativo establecimiento del barrio de Ciudad Jardín.

Se trata de un concepto de cocina de diferente con auténtica carne de vacuno de pasto y bellota natural procedente de su propia ganadería. Ganado criado en libertad en tierras egabrenses y con maduración natural durante 60 días.

En Vaquena elaboran artesanalmente su propio pan procedente de un excelente obrador ubicado en la localidad de Cabra, en el que los ingredientes son cuidadosamente seleccionados para realzar el sabor de cada hamburguesa. Además, todas sus salsas se hacen con productos naturales para lograr una experiencia tan saludable como exquisita.

Y por supuesto, cada cliente puede disfrutar a su gusto seleccionando el punto de la carne que desee.

Este establecimiento lleva poco más de un año situado en pleno corazón de Ciudad Jardín, en la calle Alcalde Sanz Noguer, 17 pero acumula más de una década ofreciendo las mejores hamburguesas, desde que abrió en Lucena en 2009. Y eso que empezó como un asador de pollos, pero pronto pasó a ser una de las hamburgueserías más populares de la provincia... y ahora también de la capital. Son muchos los tipos de burguer que tiene en carta, además de la especial de cada mes, aunque todos los años va cambiando el menú y nuevas recetas entran en esta exquisita escena gastronómica.

Hasta el barrio de Noreña hay que irse para perderse en los sabores de Godeo (Av. Isla Fuerteventura, 62). Los hermanos Gómez desde el Valle de Los Pedroches comparten su ganadería, de donde sacan sus mejores carnes que ofrecen en muchos formatos, entre ellos el de hamburguesa. Carne ecológica, de primera calidad, Pican la carne a diario y no lleva ningún tipo de aditivo ni conservante. Sólo seleccionan los mejores cortes para conseguir el sabor más puro y auténtico. Ofrecen seis tipos diferentes de hamburguesas y una de ellas, Broiser, se puede hacer smash. No obstante, su carta la completan diferentes y suculentos platos de carne, poke bowls y entrantes variados, además de elaboraciones especialmente destinadas a los más pequeños de la casa.