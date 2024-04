Córdoba, con mucho que decir sobre el futuro de la naturaleza desde la gastronomía y el turismo

Recientemente en San José de Costa Rica se celebraba el evento internacional denominado El futuro de la naturaleza: Sarapiquí 2024. Durante cuatro días especialistas de todo el mundo han debatido sobre el futuro del medio ambiente.

La Universidad de Córdoba estuvo representada por el profesor Ricardo Hernández Rojas, del área de Economía Financiera y Contabilidad e investigador de Turismo Gastronómico de la UCO, dada su experiencia y colaboración de mas de seis años con la Sección Regional Huetar Norte y Caribe de la UNA en Costa Rica, en investigación y producción académica. En el marco de esta relación ha contado con el apoyo siempre del coordinador de internacionalización para este campus de la UNA, el profesor Adrián Carmona.

La organización así como los ponentes internacionales han sido consecuencia de las diferentes relaciones internacionales académicas. En concreto se han encargado de la organización por la Universidad Nacional Costa Rica (Adrián Carmona); Universidad Carleton (Dra.Kyla Bruff); y la Universidad Memorial de Canadá, (Dr.Sean McGraph).

Entre los objetivos principales del evento estaba realizar un plan para el futuro de la naturaleza en Sarapiquí mediante la elaboración de un libro blanco de recomendaciones de políticas y un documento de una página que esboce el camino a seguir.

El evento se desarrolló desde la óptica interdisciplinaria aplicando el concepto de sostenibilidad planificada en la región de Sarapiquí en Costa Rica.

A la inauguración en el campus de Sarapiquí de la Universidad Nacional de Costa Rica asistieron el director de la Sección Regional, Jorge Manuel Laguna, y Adrián Carmona, coordinador del encuentro internacional de la UNA Costa Rica. Destacó la presencia de expertos académicos de diferentes universidades, en concreto, Universidad of Würzburg (Alemania); Universidad de Carleton y Universidad Memorial (ambas en Canadá); Universidad de Indiana (Estados Unidos) y la Universidad de Córdoba (España). Así mismo participó el grupo de investigación internacional FANE, for a A New Earth, también de Canadá.